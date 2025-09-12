Магамедрасулова оставили под стражей до 21 октября. ВИДЕО
Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Срок пребывания за решеткой продлен до 21 октября.
Решение принял судья Олег Белоцерковец.
"Суд решил держать Руслана, как и вчера - его отца, далее под стражей. Честно говоря, мы не ждали другого от правосудия в Печерском суде. Даже в этой истории просто не было никакого смысла отвод подавать, потому что мы не видим вообще альтернативы. Именно поэтому это дело рассматривается здесь, в Печерском суде. Потому что так удобно, так можно в ручном режиме избирать меры пресечения, не давать права на обжалование, хотя мы все равно будем делать все, зависящее от нас, чтобы это обжаловать", - отметила адвокат Щербан.
Защитница заявила, что Магамедрасулову готовят новое подозрение.
"Я убеждена, что оно будет примерно такого же содержания и основываться на каких-то надуманных манипулятивных обстоятельствах. Основываться на том, что продолжают давить на свидетелей по делу того же нардепа Христенко. Я думаю, в ближайшее время мы это все увидим", - подытожила она.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
Є чиїсь посіпаки: портновські, татаровські, єрмаковські, вовковські...
Єдине, що Пороху можна ставити в реальну провину,так це те, що він не встиг перехрестити те кодло в мантіях...
цю систему вибудовували всі президенти!
кожний, без винятку! цеглинка за цеглинкою!
система бездоганна! бездоганна фундаментальна та непохитна!
виконує будь яку забаганку замовника!
І чим цікавіше буде фрагмент, тим краще...