Первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся в Украине в следующем году, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся уже в следующем году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.
Увеличение боевой авиации
Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году.
Историческая сделка
"Грипены" для Украины - это часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать.
"Швеция, спасибо!" - поблагодарил президент Украины.
Украина закупит новейшие Gripen
Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
Чекаємо Gripen і ще відосики, але відосики не тв 2026-му а ввечері....
Вони у сільпо не продаються ,
Ціна лякає: стала відома вартість нової версії винищувача Gripen.
Орієнтовна ціна одного нового JAS-39 Gripen E/F становить більше 228 млн доларів.
https://www.unian.ua/weapons/gripen-stala-vidoma-vartist-novoji-versiji-vinishchuvacha-12966492.html?_gl= https://www.unian.ua/weapons/gripen-stala-vidoma-vartist-novoji-versiji-vinishchuvacha-12966492.html
Протягом терміну дії контрактy це стає набагато більшою проблемою, ніж вартість придбання літака за одиницю.
Ми літаки не купляли,нам надали безкроштовно.
Ну і 40-річне б.в.шне лайно все ж не те саме що нові машини.
Зебіли і не таке схавають.
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
перевзуваючисьпереодягаючись...