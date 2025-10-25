РУС
Истребители Gripen для Украины
1 418 57

Первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся в Украине в следующем году, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся уже в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.

Увеличение боевой авиации

Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году.

Историческая сделка

"Грипены" для Украины - это часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать.

"Швеция, спасибо!" - поблагодарил президент Украины.

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Зеленский Владимир (22394) Швеция (1056) Gripen (15)
+9
Цей все на сцену спішить. Розказувати глядачам виключно про світле майбутнє для оплесків. І так з 2019.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:00 Ответить
+8
F-16 уже були....
Чекаємо Gripen і ще відосики, але відосики не тв 2026-му а ввечері....
показать весь комментарий
25.10.2025 16:58 Ответить
+5
а тихо це зробити не можно ? обов"язково фонити про це з усіх прасок , ця людина ніколи ,здається , не покається та не зміниться.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:04 Ответить
Комментировать
F-16 діють з обмеженнями, США бояться що їх зіб'ють і не дають дозвіл на їх повноцінне використання біля лінії фронту, щоб не псувати імідж своєї зброї! F-16 це взагалі помилковий вибір, якби знали що будуть такі обмеження не брали б це лайно!
показать весь комментарий
25.10.2025 17:02 Ответить
F-16 без системи взаємодії - це шлях, коли діючий командувач ПС може повторити крок алещука....
показать весь комментарий
25.10.2025 17:07 Ответить
без шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення, які нам вже 3 роки обіцяють ASC 890, також відомі як Saab 340 AEW&C або S-100B Argus, нічого не буде. У випадку з Україною вони по-справжньому розкриють потенціал багатоцільових F-16.
Вони у сільпо не продаються ,
показать весь комментарий
25.10.2025 18:08 Ответить
А в АТБ?
показать весь комментарий
25.10.2025 18:10 Ответить
Зато F-16 бесплатные.

Ціна лякає: стала відома вартість нової версії винищувача Gripen.

Орієнтовна ціна одного нового JAS-39 Gripen E/F становить більше 228 млн доларів.

https://www.unian.ua/weapons/gripen-stala-vidoma-vartist-novoji-versiji-vinishchuvacha-12966492.html?_gl= https://www.unian.ua/weapons/gripen-stala-vidoma-vartist-novoji-versiji-vinishchuvacha-12966492.html
показать весь комментарий
25.10.2025 17:11 Ответить
Вартість за годину польоту $33 000-$42 000 для F-35 проти $4 700-$8 000 для JAS Gripen.



Протягом терміну дії контрактy це стає набагато більшою проблемою, ніж вартість придбання літака за одиницю.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:16 Ответить
Є ціна літака, умовно 50 мільйонів, а є контракт років на 20, з обслуговуванням і зброєю.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:17 Ответить
Что-то совсем не верится в 4 тысячи баксов в годину. Если дело в экономии тогда уж покупать совковые литаки. Все равно в новостях ВСУ только на них летают.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:21 Ответить
Дело в том что кроме двигателей - которые кстати можно заменить на британские Роллс-Ройс - все остальное там шведское, и все совместимо с современной номенклатурой вооружений. И никакие США не смогут диктовать условия применения оружия. То есть шведский Сааб-340 будет работать в одной системе с Гриппеном, и в ней же будет работать ракета Метеор. Все это в теории позволит получить комплекс который если и не посбивает всех - но заставит вражескую авиацию держаться за 100 или больше километров от границ, значит классические дешевые КАБы будет невозможно или очень сложно использовать. Останутся только новомодные с ракетным или реактивным двигателем, которые тоже не настолько далеко летят - и самое главное - сильно сложнее и дороже в постройке. Потому что у обычных КАБов несмотря на их кучу недостатков одно главное достоинство - простота и дешевизна.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:47 Ответить
Абсолютно не привід Україні купувати совковий хлам, якщо Вам у щось там на віриться.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:17 Ответить
И кто вам сказал что США запрещают пользоваться F-16?
показать весь комментарий
25.10.2025 17:13 Ответить
Понятно.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:22 Ответить
Ці так само будуть обмежено діяти.І найголовніше,це озброєння,там таке ж може бути,як і на F-16.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:15 Ответить
Шведи не переймаються що їх літаки будуть збиті російською ППО на лінії фронті і це сьогодні головна причина купляти Гріпен!
показать весь комментарий
25.10.2025 17:18 Ответить
Звісно переймаються.Всі переймаються за свою техніку.І літак реально можуть збити на лінії фронту.Двигун в цього літака,американський.До Гріпенів немає стільки комплектуючих,як до F-16.До американських,по всій Європі вони є.

Ми літаки не купляли,нам надали безкроштовно.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:28 Ответить
Так нам і Гріпени нададуть швидше за все на кацапські гроші.

Ну і 40-річне б.в.шне лайно все ж не те саме що нові машини.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:41 Ответить
Так в том то и проблема что наши Ф-16 конечно в лучшем состоянии чем Миг-29 и су-27 - но по возможностям не так далеко от них ушли. Потому в воздушном бою они с су-35 тягаться не могут. Да, наверняка характеристики российских самолетов как и все что они делают - паспортно завышены, но и наши ф-16 и миражи сами по себе устаревшие, и что то незаметно чтобы кто то пытался их прокачать на современные версии типа блок-70. И не факт что нам под них дадут современные дальнобойные ракеты Аим-120Д, которые только и могут в принципе представлять опасность для подходяшей к линии фронта орковской авиации.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:50 Ответить
Москальські пускають ракети і бомби і швидко тікають і українські подібне роблять і будуть робити.ВМоскалі різну авіацію застосовуютьГріпен таке ж озброєння може використовувати,як і F-16.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:56 Ответить
Ніяких повітряних боїв і не буде.А ті що в нас совєцькі,мали невеликий наліт.F-16 добряче поношені.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:59 Ответить
Харош дурню молоти, чувак, проспись у суботу, в понеділок о сьомій ведмедчук на розводі буде залишки самогону у вас винюхувати.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:33 Ответить
За 30км від підарського кордону вони прекрасно працюють. Єдина проблема - кількість.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:07 Ответить
Навіщо тихо? Треба було говорити не про 150 літаків для ЗСУ, а про.. 550... Нехай московити після цього окропом писають...
показать весь комментарий
25.10.2025 17:38 Ответить
Про 15000 мільярдів літаків.
Зебіли і не таке схавають.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:43 Ответить
DW
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:08 Ответить
Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:11 Ответить
Вони будуть працювати.як і інші літаки.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:30 Ответить
Основне правило гундосиків: "Завжди в майбутньому часі"
показать весь комментарий
25.10.2025 17:11 Ответить
згодом -через рік
показать весь комментарий
25.10.2025 17:15 Ответить
а якщо в грудні 2026-го? Тута не рік.....
показать весь комментарий
25.10.2025 17:22 Ответить
Для цих літаків потрібно окремо готувати спеціалістів.Казав прем'єр міністр,що протягом трьох років тільки зможуть постачати.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:12 Ответить
Зеленський повідомив, що Україна вже навчає пілотів, які керуватимуть цим типом винищувачів.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:22 Ответить
Пілоти це половина справи.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:24 Ответить
Гриппен изначально конструировался так что его полевое обслуживание проводится при абсолютом минимуме людей. Ни один другой самолет в мире так не может, равно как и взлеты и посадки с заснеженных аэродромов и автомобильных дорог. А на серьезный ремонт можно их отогнать например в Чехию, которая является оператором таких самолетов, пусть и не самых современных версий.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:52 Ответить
Там двигун по ліцензії від F-16.Американські по всій Європі є і запчастин купа.Міги також злітають з рівних доріг так само і F-16 може.Нам просто потрібно чим побільше авіації і ракет до них,щоб наносити удари в глибину.Якщо озброєння не буде,то і кількість літаків вже майже не важлива.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:05 Ответить
Вірити Зелі себе не поважати ,за які кошти ? як і три тисячі ракет ,ну навіщо цей цирк ,може звернувби увагу що відбуваєтся на фронті.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:17 Ответить
Від нього користі, що тут що там, тобто ніякої
показать весь комментарий
25.10.2025 17:24 Ответить
А Фламінгр? Фламінго у наступному році до нас в травні з Афріці повернутся?
показать весь комментарий
25.10.2025 17:19 Ответить
з африки
показать весь комментарий
25.10.2025 17:20 Ответить
Та нехай так, хочь з Гондураса.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:33 Ответить
Головне потужно наобіцяти та сфоткатися в кабіні Гріпена, а далі хоч не розцвітай...
показать весь комментарий
25.10.2025 17:19 Ответить
уже фоткається , є відео робить селфі
показать весь комментарий
25.10.2025 17:21 Ответить
ввtчері у відосику, мабуть, покаже - парі: даю 100%
показать весь комментарий
25.10.2025 17:23 Ответить
https://t.me/voynareal/124643 Відео
показать весь комментарий
25.10.2025 17:24 Ответить
я тепер очікую, що всі подальші турне буде одягнений в комбінезон - щоб одразу випробувати літак в польоті, не перевзуваючись переодягаючись...
показать весь комментарий
25.10.2025 17:28 Ответить
Ага, це так як з ракетами - 3000 до кінця року, а в результаті зелений хрін під носа.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:25 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2025 17:29 Ответить
Війна до переможного кінця !
показать весь комментарий
25.10.2025 17:31 Ответить
Якщо щось коментує ішак, то з цього буде великий пшик. Обкурене чмо тільки на тому й тільки тримається, на пустих заявах.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:33 Ответить
3000 штук за 25 000 000 000 $ .....
показать весь комментарий
25.10.2025 17:34 Ответить
Скажіть Найвеличнійшому, що Швеція виробляє 12 літаків на... рік!
показать весь комментарий
25.10.2025 17:46 Ответить
Хоче до 20 і більше збільшити.Але в них є ще контракти,по яким вони вже виготовляють літаки.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:06 Ответить
 
 