Почти 1200 дронов, более 1360 КАБов и более 50 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
В течение недели Россия продолжала атаковать города и села Украины с использованием ударных дронов, управляемых авиационных бомб и ракет. В частности, этой ночью враг выпустил более 100 дронов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Атака на Киев
Так, сейчас в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки. Работают все необходимые службы на местах.
"Этой ночью более 100 дронов выпустила Россия против нас. Повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети", - рассказал Зеленский.
Чем атакуют россияне
Президент подчеркнул, что главными мишенями для россиян остаются мирное население и инфраструктура.
"Каждый удар России - это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов различными типами оружия - только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины", - отметил президент.
Давление на РФ
Также Зеленский поблагодарил партнеров за шаги по усилению давления на Россию.
"Под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии. Есть весомые результаты давления на Россию - 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться. Рассчитываем на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров. И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает, - добавил он.
