Майже 1200 дронів, більш ніж 1360 КАБів та понад 50 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня Росія продовжувала атакувати міста та села України з використанням ударних дронів, керованих авіаційних бомб та ракет. Зокрема, цієї ночі ворог випустив понад 100 дронів.

Про це повідомив президент Володимр Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Атака на Київ

Так, нині у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях.

"Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти", - розповів Зеленський.

Чим атакують росіяни

Президент наголосив, що найголовнішими мішенями для росіян залишаються мирне населення та інфраструктура.

"Кожен удар Росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї – лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала Росія проти України", - зазначив президент.

Тиск на РФ

Також Зеленський подякував партнерам за кроки щодо посилення тиску на Росію.

"Під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися: на полі бою, у небі, у дипломатії. Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає, - додав він.

