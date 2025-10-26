УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7391 відвідувач онлайн
Новини Відео Обстріли України
584 22

Майже 1200 дронів, більш ніж 1360 КАБів та понад 50 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня Росія продовжувала атакувати міста та села України з використанням ударних дронів, керованих авіаційних бомб та ракет. Зокрема, цієї ночі ворог випустив понад 100 дронів.

Про це повідомив президент Володимр Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Атака на Київ

Так, нині у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях.

"Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Атака РФ на Київ: серед загиблих 19-річна дівчина та її мама. Троє дітей госпіталізовані з опіками та множинними пораненнями (оновлено). ФОТОрепортаж

Чим атакують росіяни

Президент наголосив, що найголовнішими мішенями для росіян залишаються мирне населення та інфраструктура.

"Кожен удар Росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї – лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала Росія проти України", - зазначив президент.

Читайте: "Шахед" влучив у 9-поверхівку в Деснянському районі Києва: 26 потерпілих, з них шестеро дітей

Тиск на РФ

Також Зеленський подякував партнерам за кроки щодо посилення тиску на Росію.

"Під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися: на полі бою, у небі, у дипломатії. Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає, - додав він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Зеленський Володимир (25963) обстріл (31541) Повітряні атаки на Київ (954)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дякую, дуже дякую що ви підрахували скільки орда запустила ракет та дронів на нас.
Так нам спокійніше, що сам Найвеличніший цікавиться такими речами.
показати весь коментар
26.10.2025 09:59 Відповісти
+7
не тільки цікавиться, а ще й після ранкової кави доносить статистику до низів...
показати весь коментар
26.10.2025 10:10 Відповісти
+6
а ти скільки фламіндічей, паляниць ..і т..д застосувало брехлива Оманська Гнида
показати весь коментар
26.10.2025 09:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ти скільки фламіндічей, паляниць ..і т..д застосувало брехлива Оманська Гнида
показати весь коментар
26.10.2025 09:57 Відповісти
Гроші від Українців, пішли на будівництво у Козятині на фортифікацію маєтків для приватних окопів зелупням!!!??.
показати весь коментар
26.10.2025 10:22 Відповісти
"Щєтовод" Вотруба ,якщо хтось пам'ятає.
показати весь коментар
26.10.2025 09:57 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 10:34 Відповісти
Дякую, дуже дякую що ви підрахували скільки орда запустила ракет та дронів на нас.
Так нам спокійніше, що сам Найвеличніший цікавиться такими речами.
показати весь коментар
26.10.2025 09:59 Відповісти
не тільки цікавиться, а ще й після ранкової кави доносить статистику до низів...
показати весь коментар
26.10.2025 10:10 Відповісти
Свята людина...
показати весь коментар
26.10.2025 10:14 Відповісти
Оманський Підрахуй
показати весь коментар
26.10.2025 10:04 Відповісти
коксонюхи на двох смалять вже

показати весь коментар
26.10.2025 10:04 Відповісти
Українців більше цікавить що зі сторони України на сросію полетіло,мразота хрипата,статист ху..єв.
показати весь коментар
26.10.2025 10:07 Відповісти
Ми це відчуваємо щодня і без вашої довідки, пане статисте...
показати весь коментар
26.10.2025 10:09 Відповісти
Міндіча хоча б трішки зачіпало?
показати весь коментар
26.10.2025 10:15 Відповісти
Так, Вальодья, прки ти, гнида, з менеджерами крадите а твоі слуги ***** працюють на перемогу *****, парашникимагтаьують виробництво зброї та удари по Україні
показати весь коментар
26.10.2025 10:16 Відповісти
А Боневтік Погтужно-Брехливий влупив по кацапах марафоном і "Фламінгами", які з'явилися в його голові!
показати весь коментар
26.10.2025 10:19 Відповісти
Дякую прес -секретарю за новини і статистику.
показати весь коментар
26.10.2025 10:20 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 10:22 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 10:23 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 10:25 Відповісти
Збрехав,як завжди! Не буде він бити по власному бізнесу,глядачам та партнерам.
А як бізнес арештують/конфіскують,як в Порошенка?!
показати весь коментар
26.10.2025 10:32 Відповісти
Група осіб, з Конче Заспи, це ще можуть підтвердити, разом з охоронцями маєтків та бізнесів богатирьової, льовочкиних, клюєвих, азарових, лукаш, …..
показати весь коментар
26.10.2025 10:25 Відповісти
Черговий сеанс уринотерапії
показати весь коментар
26.10.2025 10:29 Відповісти
Гідний нащадок підрахуя.
А він хоч вміє рахувати, чи тільки з суфлера без помилок(з якого дубля?) читати?
Питаня,питаня...
показати весь коментар
26.10.2025 10:29 Відповісти
 
 