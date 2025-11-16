Договоренность между Украиной и Грецией относительно газа поможет нам пережить зиму, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский и президент Греции Константинос Тасулас во время встречи обсудили энергетическое сотрудничество, в частности договоренность относительно газа.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Энергетическое сотрудничество
"Большой вызов для Украины, для украинского народа – эта зима под российскими дронами, ракетами, под ежедневными ударами. И я очень рад, что в течение этих месяцев мы работали с Грецией над двусторонними договоренностями по поддержке энергетической безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что в настоящее время достигнут хороший результат.
"Сегодня во время нашей встречи с президентом Греции Константиносом Тасуласом обсудили энергетическое сотрудничество, а именно – договоренность между Украиной и Грецией относительно газа, которая поможет нам пережить зиму", – отметил он.
Другие вопросы
Кроме того, президенты говорили о партнерстве в совместных проектах, дипломатической работе, необходимости усиления санкций против России и использовании замороженных российских активов, участии греческого бизнеса в восстановлении Украины и совместных усилиях по возвращению украинских детей, похищенных Россией.
"На протяжении всего времени полномасштабного российского вторжения Греция помогает Украине. Спасибо за эту непоколебимую поддержку", - добавил президент.
Что предшествовало
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовила договоренность с Грецией относительно газа для нашей страны.
- Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Грецию.
- Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа, что поможет стабилизировать энергетическую сеть Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
паліса не в ЗСУ - мав би зняти форму
ну дєрьмак то ясно ..Оманська Гнида без мамкиної сісі і в туалет не ходить
Тобто **** зелена не застрелиться ?