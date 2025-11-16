Договоренность между Украиной и Грецией относительно газа поможет нам пережить зиму, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и президент Греции Константинос Тасулас во время встречи обсудили энергетическое сотрудничество, в частности договоренность относительно газа.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Энергетическое сотрудничество

"Большой вызов для Украины, для украинского народа – эта зима под российскими дронами, ракетами, под ежедневными ударами. И я очень рад, что в течение этих месяцев мы работали с Грецией над двусторонними договоренностями по поддержке энергетической безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время достигнут хороший результат.

"Сегодня во время нашей встречи с президентом Греции Константиносом Тасуласом обсудили энергетическое сотрудничество, а именно – договоренность между Украиной и Грецией относительно газа, которая поможет нам пережить зиму", – отметил он.

Другие вопросы

Кроме того, президенты говорили о партнерстве в совместных проектах, дипломатической работе, необходимости усиления санкций против России и использовании замороженных российских активов, участии греческого бизнеса в восстановлении Украины и совместных усилиях по возвращению украинских детей, похищенных Россией.



"На протяжении всего времени полномасштабного российского вторжения Греция помогает Украине. Спасибо за эту непоколебимую поддержку", - добавил президент.

