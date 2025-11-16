1 594 20

Договоренность между Украиной и Грецией относительно газа поможет нам пережить зиму, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и президент Греции Константинос Тасулас во время встречи обсудили энергетическое сотрудничество, в частности договоренность относительно газа.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Энергетическое сотрудничество

"Большой вызов для Украины, для украинского народа – эта зима под российскими дронами, ракетами, под ежедневными ударами. И я очень рад, что в течение этих месяцев мы работали с Грецией над двусторонними договоренностями по поддержке энергетической безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время достигнут хороший результат.

"Сегодня во время нашей встречи с президентом Греции Константиносом Тасуласом обсудили энергетическое сотрудничество, а именно – договоренность между Украиной и Грецией относительно газа, которая поможет нам пережить зиму", – отметил он.

Другие вопросы

Кроме того, президенты говорили о партнерстве в совместных проектах, дипломатической работе, необходимости усиления санкций против России и использовании замороженных российских активов, участии греческого бизнеса в восстановлении Украины и совместных усилиях по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

"На протяжении всего времени полномасштабного российского вторжения Греция помогает Украине. Спасибо за эту непоколебимую поддержку", - добавил президент.

Топ комментарии
+15
Геть мародера, який шифрується під вивіскою "президент воюючої держави"!
16.11.2025 15:59 Ответить
+8
Греки теж 10-15 % заплатили відкату?
16.11.2025 15:58 Ответить
+6
Ше не всі гроші спулили? - будем газувати?
16.11.2025 16:02 Ответить
НЄ , НЄ , НЄ ... Міндічем клянусь """"
16.11.2025 16:10 Ответить
Геть мародера і зрадника! Гори в пеклі і давися шашликами до скону
16.11.2025 19:24 Ответить
Мародерство Зелених ригалєтів зруйнує всі обіцянки Оманського Боневтіка.
16.11.2025 16:06 Ответить
Надумав в листопаді газ купувати? Влітку було не на часі?
16.11.2025 16:10 Ответить
а влітку це було би дешевше
16.11.2025 16:17 Ответить
а що там робить камишін - один з творців бракованих мін?

паліса не в ЗСУ - мав би зняти форму

ну дєрьмак то ясно ..Оманська Гнида без мамкиної сісі і в туалет не ходить
16.11.2025 16:10 Ответить
лядь... найпотужніша країна в Європі з видобутку газу, то, безумовно, Греція...
16.11.2025 16:16 Ответить
Ви вже близькі до більш цікавого питання, а саме: "Звідки у Греції той об'єм?"
16.11.2025 16:49 Ответить
та там, по суті, і питання не було. всім зрозуміло, звідки той газ, варіанта лише два... але, на відміну від інших, гадаю, що зароблять наближені до трампа компанії...
16.11.2025 17:30 Ответить
По перше Греція не видобуває газ ,по друге Греція може хіба що імпортувати російський газ, по третє газ як мінімум має транспортуватися через дві країни ,а якщо серйозно повна фігня замість того що б щось робити щось по зупиненю ворога який просуваєтся, пусті піарні поїздки що ніби він щось робить відчепітся від коропції друзів.
16.11.2025 16:26 Ответить
Це буде американський газ.
16.11.2025 18:07 Ответить
А як нам допоможе пройти зиму твоя домовоенність з Міндічем? Карлсон то улетів в тепоі края, з краденим баблом минус твоя частка
16.11.2025 16:27 Ответить
Допоможе нам пройти зиму ?
Тобто **** зелена не застрелиться ?
16.11.2025 16:48 Ответить
знищення корупції - єдина умова виживання України, все решта, нахєр
16.11.2025 19:21 Ответить
Як же хочеться набити їбало цій свині зеленський
16.11.2025 23:20 Ответить
 
 