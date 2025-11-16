Домовленість між Україною та Грецією щодо газу допоможе нам пройти зиму, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський і президент Греції Константінос Тасулас під час зустрічі обговорили енергетичну співпрацю, зокрема домовленість щодо газу.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Енергетична співпраця

"Великий виклик для України, для українського народу – ця зима під російськими дронами, ракетами, під ударами щоденними. І я дуже радий, що впродовж цих місяців ми працювали з Грецією над двосторонніми домовленостями щодо підтримки енергетичної безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що нині досягнуто хорошого результату.

"Сьогодні під час нашої зустрічі з Президентом Греції Константіносом Тасуласом обговорили енергетичну співпрацю, а саме – домовленість між Україною та Грецією щодо газу, яка допоможе нам пройти зиму", - зазначив він.

Інші питання

Крім того, президенти говорили про партнерство у спільних проєктах, дипломатичну роботу, необхідність посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів, участь грецького бізнесу у відбудові України та спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

"Впродовж усього часу повномасштабного російського вторгнення Греція допомагає Україні. Дякую за цю непохитну підтримку", - додав президент.

Що передувало

газ (10712) Греція (635) Зеленський Володимир (27887)
Геть мародера, який шифрується під вивіскою "президент воюючої держави"!
16.11.2025 15:59 Відповісти
Греки теж 10-15 % заплатили відкату?
16.11.2025 15:58 Відповісти
Ше не всі гроші спулили? - будем газувати?
16.11.2025 16:02 Відповісти
16.11.2025 15:58 Відповісти
НЄ , НЄ , НЄ ... Міндічем клянусь """"
16.11.2025 16:10 Відповісти
Геть мародера і зрадника! Гори в пеклі і давися шашликами до скону
16.11.2025 19:24 Відповісти
16.11.2025 15:59 Відповісти
16.11.2025 16:02 Відповісти
Мародерство Зелених ригалєтів зруйнує всі обіцянки Оманського Боневтіка.
16.11.2025 16:06 Відповісти
Надумав в листопаді газ купувати? Влітку було не на часі?
16.11.2025 16:10 Відповісти
а влітку це було би дешевше
16.11.2025 16:17 Відповісти
а що там робить камишін - один з творців бракованих мін?

ну дєрьмак то ясно ..Оманська Гнида без мамкиної сісі і в туалет не ходить
16.11.2025 16:10 Відповісти
лядь... найпотужніша країна в Європі з видобутку газу, то, безумовно, Греція...
16.11.2025 16:16 Відповісти
Ви вже близькі до більш цікавого питання, а саме: "Звідки у Греції той об'єм?"
16.11.2025 16:49 Відповісти
та там, по суті, і питання не було. всім зрозуміло, звідки той газ, варіанта лише два... але, на відміну від інших, гадаю, що зароблять наближені до трампа компанії...
16.11.2025 17:30 Відповісти
По перше Греція не видобуває газ ,по друге Греція може хіба що імпортувати російський газ, по третє газ як мінімум має транспортуватися через дві країни ,а якщо серйозно повна фігня замість того що б щось робити щось по зупиненю ворога який просуваєтся, пусті піарні поїздки що ніби він щось робить відчепітся від коропції друзів.
16.11.2025 16:26 Відповісти
Це буде американський газ.
16.11.2025 18:07 Відповісти
А як нам допоможе пройти зиму твоя домовоенність з Міндічем? Карлсон то улетів в тепоі края, з краденим баблом минус твоя частка
16.11.2025 16:27 Відповісти
Допоможе нам пройти зиму ?
Тобто **** зелена не застрелиться ?
16.11.2025 16:48 Відповісти
знищення корупції - єдина умова виживання України, все решта, нахєр
16.11.2025 19:21 Відповісти
Як же хочеться набити їбало цій свині зеленський
16.11.2025 23:20 Відповісти
 
 