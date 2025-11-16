Домовленість між Україною та Грецією щодо газу допоможе нам пройти зиму, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський і президент Греції Константінос Тасулас під час зустрічі обговорили енергетичну співпрацю, зокрема домовленість щодо газу.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Енергетична співпраця

"Великий виклик для України, для українського народу – ця зима під російськими дронами, ракетами, під ударами щоденними. І я дуже радий, що впродовж цих місяців ми працювали з Грецією над двосторонніми домовленостями щодо підтримки енергетичної безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що нині досягнуто хорошого результату.

"Сьогодні під час нашої зустрічі з Президентом Греції Константіносом Тасуласом обговорили енергетичну співпрацю, а саме – домовленість між Україною та Грецією щодо газу, яка допоможе нам пройти зиму", - зазначив він.

Інші питання

Крім того, президенти говорили про партнерство у спільних проєктах, дипломатичну роботу, необхідність посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів, участь грецького бізнесу у відбудові України та спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.



"Впродовж усього часу повномасштабного російського вторгнення Греція допомагає Україні. Дякую за цю непохитну підтримку", - додав президент.

