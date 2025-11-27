Оборонная поддержка и дипломатия: Зеленский встретился с главой МИД Латвии Браже. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский наградил Браже орденом "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Спасибо за всю помощь нашему народу, за визит, отдельно - за поездку в Чернигов. Для нас чрезвычайно важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление наших школ, садиков", - отметил Зеленский.

Оборонная поддержка

Стороны обсудили оборонную поддержку, в частности вклад Латвии в инициативу PURL.

Также говорили о возможностях использования механизма SAFE и перспективах совместного производства оружия.

"Латвия является лидером Коалиции дронов. В этом году она поставила Украине около 12 тыс. беспилотников, и это важная поддержка для нашей защиты", - добавил президент.

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Дипломатия

Кроме того, было уделено внимание и дипломатической ситуации.

"Наши позиции общие - нужно усиливать санкционное давление на Россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять и в дальнейшем. Благодарен за неизменную поддержку Украины", - рассказал Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла с визитом в Украину.