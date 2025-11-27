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Оборонна підтримка й дипломатія: Зеленський зустрівся з главою МЗС Латвії Браже. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський відзначив Браже орденом "За заслуги" II ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення співпраці та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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"Дякую за всю допомогу нашому народу, за візит, окремо – за поїздку до Чернігова. Для нас надзвичайно важливо, коли партнери особисто відвідують такі місця, підтримують відбудову наших шкіл, садочків", - зазначив Зеленський.

Оборонна підтримка

Сторони обговорили оборонну підтримку, зокрема внесок Латвії в ініціативу PURL.

Також говорили про можливості використання механізму SAFE та перспективи спільного виробництва зброї.

"Латвія є лідером Коаліції дронів. Цього року вона поставила Україні близько 12 тис. безпілотників, і це важлива підтримка для нашого захисту", - додав президент.

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Дипломатія

Крім того, було приділено увагу й дипломатичній ситуації.

"Наші позиції спільні – потрібно посилювати санкційний тиск на Росію та продовжувати відповідну роботу з партнерами. Латвія стоїть поруч із нами й стоятиме надалі. Вдячний за незмінність підтримки України", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прибула із візитом до України.

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Латвія (1495)
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Який же дрібний політик «наш» президент!
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27.11.2025 19:58 Відповісти
Його дипломатія-відшукати побільше недругів для себе серед зах.лідерів і подати їх у себе дома,як ворогів для країни.
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27.11.2025 20:18 Відповісти
зелена падл...ка тобі ще не сормно обирати маленьку країну котра віддає останне, коли ти та твої шакали крадуть міліарди та виводять в офшори та спокійно їдуть у супроводі мусорів за кордон.
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27.11.2025 22:01 Відповісти
 
 