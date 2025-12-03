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Журналист Святненко пообщался на улицах Парижа с дочерью Путина: Вы можете позвонить своему отцу и сказать: "Папа, прекрати обстреливать Киев". ВИДЕО

Украинский журналист Дмитрий Святненко встретил в Париже вероятную дочь российского диктатора Владимира Путина Елизавету Кривоногих, она же Луиза Розова. Сятненко задал ей несколько вопросов о войне РФ против Украины. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет "ТСН".

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Дочь Путина работает в галерее

Вероятная дочь кремлевского диктатора Луиза работает в одной из небольших картинных галерей французской столицы L gallery.

Маленькая художественная галерея расположена в 20-м районе Парижа, через который почти не проходят туристические маршруты. Здесь всего две небольшие комнаты, где удается на выставках-продажах разместить до 20 картин.

В тот день, когда Святненко пообщался с Елизаветой, в галерее проходило открытие очередной выставки. Из-за запотевших стекол галереи ее сначала было трудно разглядеть.

В помещении было с десяток человек, которые употребляли алкоголь и рассматривали картины.

В какой-то момент в окне появилось лицо, как отметил журналист, очень похожее на Путина.

По словам журналиста, после показа картин Лиза и еще несколько сотрудников до 11 часов вечера оставались в помещении за алкогольными напитками.

Когда Лиза вышла, Святненко попытался задать ей несколько вопросов на русском языке. Во время общения девушка пыталась закрыть лицо шарфом.

Розова

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Общение с журналистом

"Три недели назад ваш отец убил моего брата. Как вам вообще живется в такой ненавистной Европе?" - спросил Святненко.

На что, вероятно, дочь Путина заявила, что не давала разрешения на съемку.

"Ну, вы знаете, сейчас Киев сидит без света. И в эти секунды звучит воздушная тревога. Мы тоже не давали своего разрешения на это", - сказал дальше журналист.

"Как вы относитесь к политике своего отца? Вы его поддерживаете?" - спросил Святненко. 

"А я тут при чем?" - ответила девушка. 

"Вы его поддерживаете?"

"А я тут при чем?"

"Ну, это ваш отец. Вы, как минимум, можете сейчас ему позвонить и сказать: "Папа, прекрати обстреливать Киев".

"Ну, конечно"

"Ну, попробуйте"

"Ну, конечно"

"Вы можете приехать в Киев и выступить как ПВО, лучше любых "Петриотов". Или поехать сейчас в Покровск, чтобы прекратилась вся эта история". 

"Ну вы представляете, как я сейчас поеду?"

Далее Святненко заявил, что готов купить ей билет на самолет в Киев, однако отметил, что из-за ее отца самолеты в Украину не летают.

"Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. Я уже, мне кажется, достаточно с вами поговорила. Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи", - заявила Лиза.

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Подавление техники РЭБ

Журналист рассказал, что уже во время монтажа сюжета он обратил внимание на то, что один из мужчин, вышедших из галереи, сопровождал Лизу так, как это делают профессиональные охранники.

Розова

Кроме этого, Святненко заметил, что во время общения с вероятной дочерью Путина внезапно перестал работать беспроводной микрофон, который, возможно, был заглушен.

Журналист предполагает, что охранники вероятной дочери Путина носят переносной РЭБ, который глушит сотовые сигналы мобильных и всю радиоаппаратуру вокруг.

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Автор: 

путин владимир (32599) Франция (3740) РЭБ (214)
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Топ комментарии
+38
Батьки Дімітрієва в Києві і нічого - а в половини генералів РФ жінки з України і тещі тут живуть.

Рашизм гірше нацизма бо нацизм по своїм не бив
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03.12.2025 20:38 Ответить
+27
Що та криса робить в ненависній Європі? І чому її до сих пір не грохнули?
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03.12.2025 20:46 Ответить
+13
ана внє палітікі
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03.12.2025 20:38 Ответить
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Батьки Дімітрієва в Києві і нічого - а в половини генералів РФ жінки з України і тещі тут живуть.

Рашизм гірше нацизма бо нацизм по своїм не бив
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03.12.2025 20:38 Ответить
Та ладно! Ідеологія нацизму - це чистота арійскої раси. Тому вони знищували громадян німеччини - євреїв, ромів, інвалідів - в тому числі розумово відсталих. Людей, з якимись вадами просто стрелізували, щоб не розмножувались. Це вони по своїм не били?
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04.12.2025 07:46 Ответить
ана внє палітікі
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03.12.2025 20:38 Ответить
не варто було булити дівчину.

не вона вибирала свого біологічного батька, а ***** Кривоновогова ********* з буйлом.

нагадаю про відому Світлану Алілуєву

.
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04.12.2025 03:10 Ответить
вона не дівчина а виплодок уйла.
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04.12.2025 11:11 Ответить
Еге ж. Буде вона в грязі жити. Подивися відосики іноземців з маскви. Все змінилося. Швидше Париж в ній живе.
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03.12.2025 20:50 Ответить
Вірю, я повірив 😆
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03.12.2025 23:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=r9-EUb1baUM&t=885s
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04.12.2025 00:34 Ответить
Ni , luche vziat v zalozhniki ...hatia acu naverna ***** na ieio . 🤔
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03.12.2025 22:45 Ответить
Що та криса робить в ненависній Європі? І чому її до сих пір не грохнули?
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03.12.2025 20:46 Ответить
А за що її вбивати?
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03.12.2025 20:57 Ответить
За те що це ворог
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03.12.2025 21:00 Ответить
ну якщо вона закликала до вбивства людей чи захоплення чужої території, тоді так, ворог. але такого я не чув.
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03.12.2025 21:02 Ответить
за батька
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04.12.2025 01:51 Ответить
Діти мають відповідати за своїх батьків?
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04.12.2025 10:36 Ответить
не мають, але ми також не маємо гинути через її папаню.
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05.12.2025 01:33 Ответить
Тобто, якщо її вбити, то ми перестанемо гинути?
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05.12.2025 02:42 Ответить
ми просто зробимо її батьку также боляче, як він робить нам. І можливо, якщо він не хоче втратити ще дитину, він нас залишить у спокої
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06.12.2025 00:44 Ответить
Так може й українці зробили комусь боляче, і тепер за це розплачуються?
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06.12.2025 12:57 Ответить
може ви ще й скажете кому? і за що розплачуємося?
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07.12.2025 02:21 Ответить
Можу відповісти в інсту, якщо ви забули історію
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07.12.2025 12:27 Ответить
Ну она вроде как самая адекватная из путинских детей и даже как то в соцсетях писала свои сожаления за политику ее страны и отца ,которая принесла столько боли и страданий сотням тысяч людей .Правда потом эти записи с сожалениями оттуда исчезли
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03.12.2025 21:01 Ответить
Вертухаї з фсб не дають дитині Правду знати про свого родітєля-убивцю!!??
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03.12.2025 20:51 Ответить
Она знает и осуждает политику своей страны .Правда боится говорить об этом в открытую
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03.12.2025 21:03 Ответить
Може і задонатити для Захисників України з грошей на виставці!!
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03.12.2025 21:09 Ответить
А що, звидоболи з Лайноплюсів перестали шукати котеджі в яких ховається Порошенко, і помітили, що після "зрадницьких мінських" наступили повітряні тривоги і втрати територій?
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03.12.2025 20:57 Ответить
Жму руку,обнімаю-ФЕЙК!
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03.12.2025 22:30 Ответить
Як там "ДРУЖБА" зараз? Хто платить за продукти і головне кому?
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04.12.2025 08:23 Ответить
Зелена ти підарасіна, та твої шашличні уйобки вже стільки здали територій та стільки сотень мільярдів *********, що пєтя проти них виглядає дитиною яка взяла в магазині канфєтку за 2 грн.
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04.12.2025 14:08 Ответить
Так путін вже давно кабаєвич!
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03.12.2025 21:04 Ответить
Єлизавета Кривоногіх, народжена у 2003 році від Світлани Кривоногіх, колишньої прибиральниці, яка, як повідомляється, мала роман із Путіним у кінці 1990-х років.
Єлизавета, яка використовує ім'я Луїза Розова, живе у Парижі та помічена у розкішному способі життя, хоча ніколи публічно не підтвердила своє походження.
Її мати, тепер володіє розкішною нерухомістю по всій Європі.
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03.12.2025 21:18 Ответить
він вже Спірідонов.
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03.12.2025 21:21 Ответить
А може путін вже став мусульманином і як в Чечні має чотири дружини?
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03.12.2025 21:30 Ответить
А можна її обміняти на всіх наших полонених ?
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03.12.2025 21:08 Ответить
Чому личинок тих виродків пускають у ненависну їм Європу? Скільки те її породіння сатани убило дітей, і не тільки в Україні?
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03.12.2025 21:10 Ответить
Де наш ГУР?
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03.12.2025 21:28 Ответить
що за постановочний перфоманс від холуйського тсн?
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03.12.2025 21:35 Ответить
Журналіст Святненко шось чув про ПОЛОНІЙ?
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03.12.2025 21:49 Ответить
Журналіст робе свою роботу, поки падалЬцькі щурі какають в трусішки тільки від слова полоній.
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04.12.2025 14:04 Ответить
це особиста охорона самого путіна і французам пох.. бо бачте донька не відповідає за татуся диктатора за наказом якого загинули млн.людей...
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03.12.2025 21:51 Ответить
Єлизаветі Кривоногих просто повезло, що хитра уборщиця умудрилась її народити.
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03.12.2025 22:19 Ответить
Тепер охорона потрібна буде ось цьому Святенку...
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03.12.2025 22:45 Ответить
Може хай гУР цим і займеться , якщо навіть журналісти можуть робити половину їх роботи, поки ті віджимають санаторії?
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04.12.2025 14:02 Ответить
Постанова.
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03.12.2025 22:53 Ответить
донька хуьла в Парижі = третьої світової війни не буде!
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03.12.2025 23:31 Ответить
вона вже працює як ППО, тільки для Європи.
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04.12.2025 00:12 Ответить
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.18 Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити
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04.12.2025 11:20 Ответить
гУР могло б провести таємну операцію , і вивезти цю курву кудись , щоб куйло думало куди стріляти а куди ні. Але віджимати санаторії і розказувати про каву в Ялті звичайно безпечніше, так будЬОнов?
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04.12.2025 13:59 Ответить
Виглядає жалюгідно
як агонія з нашої сторони
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04.12.2025 16:04 Ответить
 
 