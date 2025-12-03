Журналист Святненко пообщался на улицах Парижа с дочерью Путина: Вы можете позвонить своему отцу и сказать: "Папа, прекрати обстреливать Киев". ВИДЕО

Украинский журналист Дмитрий Святненко встретил в Париже вероятную дочь российского диктатора Владимира Путина Елизавету Кривоногих, она же Луиза Розова. Сятненко задал ей несколько вопросов о войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет "ТСН".

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Дочь Путина работает в галерее

Вероятная дочь кремлевского диктатора Луиза работает в одной из небольших картинных галерей французской столицы L gallery.

Маленькая художественная галерея расположена в 20-м районе Парижа, через который почти не проходят туристические маршруты. Здесь всего две небольшие комнаты, где удается на выставках-продажах разместить до 20 картин.

В тот день, когда Святненко пообщался с Елизаветой, в галерее проходило открытие очередной выставки. Из-за запотевших стекол галереи ее сначала было трудно разглядеть.

В помещении было с десяток человек, которые употребляли алкоголь и рассматривали картины.

В какой-то момент в окне появилось лицо, как отметил журналист, очень похожее на Путина.

По словам журналиста, после показа картин Лиза и еще несколько сотрудников до 11 часов вечера оставались в помещении за алкогольными напитками.

Когда Лиза вышла, Святненко попытался задать ей несколько вопросов на русском языке. Во время общения девушка пыталась закрыть лицо шарфом.

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Общение с журналистом

"Три недели назад ваш отец убил моего брата. Как вам вообще живется в такой ненавистной Европе?" - спросил Святненко.

На что, вероятно, дочь Путина заявила, что не давала разрешения на съемку.

"Ну, вы знаете, сейчас Киев сидит без света. И в эти секунды звучит воздушная тревога. Мы тоже не давали своего разрешения на это", - сказал дальше журналист.

"Как вы относитесь к политике своего отца? Вы его поддерживаете?" - спросил Святненко.

"А я тут при чем?" - ответила девушка.

"Вы его поддерживаете?"

"А я тут при чем?"

"Ну, это ваш отец. Вы, как минимум, можете сейчас ему позвонить и сказать: "Папа, прекрати обстреливать Киев".

"Ну, конечно"

"Ну, попробуйте"

"Ну, конечно"

"Вы можете приехать в Киев и выступить как ПВО, лучше любых "Петриотов". Или поехать сейчас в Покровск, чтобы прекратилась вся эта история".

"Ну вы представляете, как я сейчас поеду?"

Далее Святненко заявил, что готов купить ей билет на самолет в Киев, однако отметил, что из-за ее отца самолеты в Украину не летают.

"Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. Я уже, мне кажется, достаточно с вами поговорила. Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи", - заявила Лиза.

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Подавление техники РЭБ

Журналист рассказал, что уже во время монтажа сюжета он обратил внимание на то, что один из мужчин, вышедших из галереи, сопровождал Лизу так, как это делают профессиональные охранники.

Кроме этого, Святненко заметил, что во время общения с вероятной дочерью Путина внезапно перестал работать беспроводной микрофон, который, возможно, был заглушен.

Журналист предполагает, что охранники вероятной дочери Путина носят переносной РЭБ, который глушит сотовые сигналы мобильных и всю радиоаппаратуру вокруг.

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