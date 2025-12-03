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Новини Відео Донька Путіна живе в Парижі
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Журналіст Святненко поспілкувався на вулицях Парижа з донькою Путіна: Ви можете подзвонити своєму батьку і сказати: "Тату, припини обстрілювати Київ". ВIДЕО

Український журналіст Дмитро Святненко зустрів у Парижі ймовірну доньку російського диктатора Володимира Путіна Єлизавету Кривоногих, вона ж Луїза Розова. Сятненко задав їй декілька запитань щодо війни РФ проти України. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сюжет "ТСН".

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Донька Путіна працює в галереї

Ймовірна донька кремлівського диктатора Луїза працює в одній із невеличких картинних галерей французької столиці L gallery.

Маленька мистецька галерея розташована в 20-му районі Парижа, через який майже не проходять туристичні маршрути. Тут лише дві невеликі кімнати, де вдається на виставках-продажах розмістити до 20 картин.

Того дня, коли Святненко поспілкувався з Єлизаветою, у галереї відбувалося відкриття чергової виставки. Через запітнілі шибки галереї її спершу важко було розгледіти.

У приміщенні було з десяток людей, які вживали алкоголь та розглядали картини.

У якийсь момент у вікні з’явилося обличчя, як зазначив журналіст, дуже схоже Путіна.

За словами журналіста, після показу картин Ліза та ще кілька співробітників до 11-ої години вечора залишалися в приміщенні за алкогольним напоями

Коли Ліза вийшла, Святненко спробував поставити їй кілька запитань російською мовою. Під час спілкування дівчина намагалася закрити обличчя шарфом.

Розова

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Спілкування з журналістом

"Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі?", - запитав Святненко.

На що ймовірно донька Путіна заявила, що не давала дозволу на зйомку.

"Ну, ви знаєте, зараз Київ сидить без світла. І в ці секунди лунає повітряна тривога. Ми теж не давали свого дозволу на це", - сказав далі журналіст.

"Як ви відноситесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?", - запитав Святненко. 

"А я тут при чому?", - відповіла дівчина. 

"Ви його підтримуєте?"

"А я тут при чому?"

"Ну, це ваш батько. Ви, як мінімум, можете зараз йому подзвонити і сказати: "Тату, припини обстрілювати Київ".

"Ну, звісно"

"Ну, спробуйте"

"Ну, звісно"

"Ви можете приїхати в Київ і виступити як ППО, краще будь-яких "Петріотів". Або поїхати зараз в Покровськ, щоб припинилася вся ця історія". 

"Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?"

Далі Святненко заявив, що готовий придбати їй квиток на літак до Києва, однак зазначив, що через її батька літаки до України не літають.

"Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль. Я вже, мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже жаль, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися смілості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти. Бажаю вам хорошого вечора. До зустрічі", - заявила Ліза.

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Глушіння техніки РЕБ

Журналіст розповів, що уже під час монтажу сюжету він звернув увагу на те, що один із чоловіків, який вийшов з галереї, супроводжував Лізу так, як це роблять професійні охоронці.

Розова

Крім цього, Святненко зауважив, що під час спілкування з ймовірною донькою Путіна раптово перестав працювати безпроводовий мікрофон, який, можливо, було заглушено.

Журналіст припускає, що охоронці ймовірної доньки Путіна носять переносний РЕБ, який глушить стільникові сигнали мобільних і всю радіоапаратуру навколо.

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Автор: 

путін володимир (25487) Франція (3350) РЕБ (253)
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Топ коментарі
+38
Батьки Дімітрієва в Києві і нічого - а в половини генералів РФ жінки з України і тещі тут живуть.

Рашизм гірше нацизма бо нацизм по своїм не бив
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03.12.2025 20:38 Відповісти
+27
Що та криса робить в ненависній Європі? І чому її до сих пір не грохнули?
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03.12.2025 20:46 Відповісти
+13
ана внє палітікі
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03.12.2025 20:38 Відповісти
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Батьки Дімітрієва в Києві і нічого - а в половини генералів РФ жінки з України і тещі тут живуть.

Рашизм гірше нацизма бо нацизм по своїм не бив
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03.12.2025 20:38 Відповісти
Та ладно! Ідеологія нацизму - це чистота арійскої раси. Тому вони знищували громадян німеччини - євреїв, ромів, інвалідів - в тому числі розумово відсталих. Людей, з якимись вадами просто стрелізували, щоб не розмножувались. Це вони по своїм не били?
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04.12.2025 07:46 Відповісти
ана внє палітікі
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03.12.2025 20:38 Відповісти
не варто було булити дівчину.

не вона вибирала свого біологічного батька, а ***** Кривоновогова ********* з буйлом.

нагадаю про відому Світлану Алілуєву

.
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04.12.2025 03:10 Відповісти
вона не дівчина а виплодок уйла.
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04.12.2025 11:11 Відповісти
Еге ж. Буде вона в грязі жити. Подивися відосики іноземців з маскви. Все змінилося. Швидше Париж в ній живе.
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03.12.2025 20:50 Відповісти
Вірю, я повірив 😆
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03.12.2025 23:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=r9-EUb1baUM&t=885s
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04.12.2025 00:34 Відповісти
Ni , luche vziat v zalozhniki ...hatia acu naverna ***** na ieio . 🤔
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03.12.2025 22:45 Відповісти
Що та криса робить в ненависній Європі? І чому її до сих пір не грохнули?
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03.12.2025 20:46 Відповісти
А за що її вбивати?
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03.12.2025 20:57 Відповісти
За те що це ворог
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03.12.2025 21:00 Відповісти
ну якщо вона закликала до вбивства людей чи захоплення чужої території, тоді так, ворог. але такого я не чув.
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03.12.2025 21:02 Відповісти
за батька
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04.12.2025 01:51 Відповісти
Діти мають відповідати за своїх батьків?
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04.12.2025 10:36 Відповісти
не мають, але ми також не маємо гинути через її папаню.
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05.12.2025 01:33 Відповісти
Тобто, якщо її вбити, то ми перестанемо гинути?
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05.12.2025 02:42 Відповісти
ми просто зробимо її батьку также боляче, як він робить нам. І можливо, якщо він не хоче втратити ще дитину, він нас залишить у спокої
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06.12.2025 00:44 Відповісти
Так може й українці зробили комусь боляче, і тепер за це розплачуються?
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06.12.2025 12:57 Відповісти
може ви ще й скажете кому? і за що розплачуємося?
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07.12.2025 02:21 Відповісти
Можу відповісти в інсту, якщо ви забули історію
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07.12.2025 12:27 Відповісти
Ну она вроде как самая адекватная из путинских детей и даже как то в соцсетях писала свои сожаления за политику ее страны и отца ,которая принесла столько боли и страданий сотням тысяч людей .Правда потом эти записи с сожалениями оттуда исчезли
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03.12.2025 21:01 Відповісти
Вертухаї з фсб не дають дитині Правду знати про свого родітєля-убивцю!!??
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03.12.2025 20:51 Відповісти
Она знает и осуждает политику своей страны .Правда боится говорить об этом в открытую
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03.12.2025 21:03 Відповісти
Може і задонатити для Захисників України з грошей на виставці!!
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03.12.2025 21:09 Відповісти
А що, звидоболи з Лайноплюсів перестали шукати котеджі в яких ховається Порошенко, і помітили, що після "зрадницьких мінських" наступили повітряні тривоги і втрати територій?
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03.12.2025 20:57 Відповісти
Жму руку,обнімаю-ФЕЙК!
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03.12.2025 22:30 Відповісти
Як там "ДРУЖБА" зараз? Хто платить за продукти і головне кому?
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04.12.2025 08:23 Відповісти
Зелена ти підарасіна, та твої шашличні уйобки вже стільки здали територій та стільки сотень мільярдів *********, що пєтя проти них виглядає дитиною яка взяла в магазині канфєтку за 2 грн.
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04.12.2025 14:08 Відповісти
Так путін вже давно кабаєвич!
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03.12.2025 21:04 Відповісти
Єлизавета Кривоногіх, народжена у 2003 році від Світлани Кривоногіх, колишньої прибиральниці, яка, як повідомляється, мала роман із Путіним у кінці 1990-х років.
Єлизавета, яка використовує ім'я Луїза Розова, живе у Парижі та помічена у розкішному способі життя, хоча ніколи публічно не підтвердила своє походження.
Її мати, тепер володіє розкішною нерухомістю по всій Європі.
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03.12.2025 21:18 Відповісти
він вже Спірідонов.
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03.12.2025 21:21 Відповісти
А може путін вже став мусульманином і як в Чечні має чотири дружини?
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03.12.2025 21:30 Відповісти
А можна її обміняти на всіх наших полонених ?
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03.12.2025 21:08 Відповісти
Чому личинок тих виродків пускають у ненависну їм Європу? Скільки те її породіння сатани убило дітей, і не тільки в Україні?
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03.12.2025 21:10 Відповісти
Де наш ГУР?
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03.12.2025 21:28 Відповісти
що за постановочний перфоманс від холуйського тсн?
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03.12.2025 21:35 Відповісти
Журналіст Святненко шось чув про ПОЛОНІЙ?
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03.12.2025 21:49 Відповісти
Журналіст робе свою роботу, поки падалЬцькі щурі какають в трусішки тільки від слова полоній.
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04.12.2025 14:04 Відповісти
це особиста охорона самого путіна і французам пох.. бо бачте донька не відповідає за татуся диктатора за наказом якого загинули млн.людей...
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03.12.2025 21:51 Відповісти
Єлизаветі Кривоногих просто повезло, що хитра уборщиця умудрилась її народити.
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03.12.2025 22:19 Відповісти
Тепер охорона потрібна буде ось цьому Святенку...
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03.12.2025 22:45 Відповісти
Може хай гУР цим і займеться , якщо навіть журналісти можуть робити половину їх роботи, поки ті віджимають санаторії?
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04.12.2025 14:02 Відповісти
Постанова.
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03.12.2025 22:53 Відповісти
донька хуьла в Парижі = третьої світової війни не буде!
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03.12.2025 23:31 Відповісти
вона вже працює як ППО, тільки для Європи.
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04.12.2025 00:12 Відповісти
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.18 Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити
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04.12.2025 11:20 Відповісти
гУР могло б провести таємну операцію , і вивезти цю курву кудись , щоб куйло думало куди стріляти а куди ні. Але віджимати санаторії і розказувати про каву в Ялті звичайно безпечніше, так будЬОнов?
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04.12.2025 13:59 Відповісти
Виглядає жалюгідно
як агонія з нашої сторони
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04.12.2025 16:04 Відповісти
 
 