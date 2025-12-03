Журналіст Святненко поспілкувався на вулицях Парижа з донькою Путіна: Ви можете подзвонити своєму батьку і сказати: "Тату, припини обстрілювати Київ". ВIДЕО

Український журналіст Дмитро Святненко зустрів у Парижі ймовірну доньку російського диктатора Володимира Путіна Єлизавету Кривоногих, вона ж Луїза Розова. Сятненко задав їй декілька запитань щодо війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сюжет "ТСН".

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Донька Путіна працює в галереї

Ймовірна донька кремлівського диктатора Луїза працює в одній із невеличких картинних галерей французької столиці L gallery.

Маленька мистецька галерея розташована в 20-му районі Парижа, через який майже не проходять туристичні маршрути. Тут лише дві невеликі кімнати, де вдається на виставках-продажах розмістити до 20 картин.

Того дня, коли Святненко поспілкувався з Єлизаветою, у галереї відбувалося відкриття чергової виставки. Через запітнілі шибки галереї її спершу важко було розгледіти.

У приміщенні було з десяток людей, які вживали алкоголь та розглядали картини.

У якийсь момент у вікні з’явилося обличчя, як зазначив журналіст, дуже схоже Путіна.

За словами журналіста, після показу картин Ліза та ще кілька співробітників до 11-ої години вечора залишалися в приміщенні за алкогольним напоями

Коли Ліза вийшла, Святненко спробував поставити їй кілька запитань російською мовою. Під час спілкування дівчина намагалася закрити обличчя шарфом.

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Спілкування з журналістом

"Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі?", - запитав Святненко.

На що ймовірно донька Путіна заявила, що не давала дозволу на зйомку.

"Ну, ви знаєте, зараз Київ сидить без світла. І в ці секунди лунає повітряна тривога. Ми теж не давали свого дозволу на це", - сказав далі журналіст.

"Як ви відноситесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?", - запитав Святненко.

"А я тут при чому?", - відповіла дівчина.

"Ви його підтримуєте?"

"А я тут при чому?"

"Ну, це ваш батько. Ви, як мінімум, можете зараз йому подзвонити і сказати: "Тату, припини обстрілювати Київ".

"Ну, звісно"

"Ну, спробуйте"

"Ну, звісно"

"Ви можете приїхати в Київ і виступити як ППО, краще будь-яких "Петріотів". Або поїхати зараз в Покровськ, щоб припинилася вся ця історія".

"Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?"

Далі Святненко заявив, що готовий придбати їй квиток на літак до Києва, однак зазначив, що через її батька літаки до України не літають.

"Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль. Я вже, мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже жаль, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися смілості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти. Бажаю вам хорошого вечора. До зустрічі", - заявила Ліза.

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Глушіння техніки РЕБ

Журналіст розповів, що уже під час монтажу сюжету він звернув увагу на те, що один із чоловіків, який вийшов з галереї, супроводжував Лізу так, як це роблять професійні охоронці.

Крім цього, Святненко зауважив, що під час спілкування з ймовірною донькою Путіна раптово перестав працювати безпроводовий мікрофон, який, можливо, було заглушено.

Журналіст припускає, що охоронці ймовірної доньки Путіна носять переносний РЕБ, який глушить стільникові сигнали мобільних і всю радіоапаратуру навколо.

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