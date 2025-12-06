Подсанкционное судно РФ Kairos село на мель у берегов Болгарии. ВИДЕО

У побережья Болгарии село на мель российское подсанкционное судно Kairos, которое в конце ноября атаковали морские дроны СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте пишут местные СМИ.

Танкер нашли примерно в 1,5 км от побережья Болгарии.

Силами болгарского Агентства морской администрации при поддержке военных было эвакуировано 10 членов экипажа.

"Поврежденное украинскими морскими дронами на прошлой неделе судно потерпело аварию и дрейфовало на территорию НАТО", - говорится в сообщении.

Кадры обнародовали в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что в Черном море у берегов Турции горят 2 танкера из "теневого флота" РФ.

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