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Підсанкційне судно РФ Kairos сіло на мілину біля берегів Болгарії. ВIДЕО

Біля узбережжя Болгарії сіло на мілину російське підсанкційне судно Kairos, яке наприкінці листопада атакували морські дрони СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент пишуть місцеві ЗМІ.

Танкер знайшли приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії Болгарії.

Силами болгарського Агентства морської адміністрації за підтримки військових було евакуйовано 10 членів екіпажу.

"Пошкоджене українськими морськими дронами минулого тижня судно зазнало аварії та дрейфувало на територію НАТО", - йдеться в повідомленні.

Кадри оприлюднили у соцмережах.

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Раніше повідомлялося, що у Чорному морі біля берегів Туреччини горять 2 танкери з "тіньового флоту" РФ.

Дивіться також: РФ створила тіньовий флот із 1240 танкерів для обходу санкцій, - більшість суден старі й небезпечні. ІНФОГРАФІКА

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Болгарія (835) СБУ (13976) атака (1665) танкер (569) дрони (8479)
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Топ коментарі
+11
цього хламу у морі буде більше. Хай болгари висувають позов до рф за забруднення теріторіальних вод. А потім його продадуть комерційній компанії на металобрухт.
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06.12.2025 13:09 Відповісти
+8
Х@йово що сіло, а не пішло за відомим крейсером у підводний флот...
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06.12.2025 13:05 Відповісти
+6
Якесь суднО а не судно
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06.12.2025 13:07 Відповісти

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