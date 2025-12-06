Підсанкційне судно РФ Kairos сіло на мілину біля берегів Болгарії. ВIДЕО

Біля узбережжя Болгарії сіло на мілину російське підсанкційне судно Kairos, яке наприкінці листопада атакували морські дрони СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент пишуть місцеві ЗМІ.

Танкер знайшли приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії Болгарії.

Силами болгарського Агентства морської адміністрації за підтримки військових було евакуйовано 10 членів екіпажу.

"Пошкоджене українськими морськими дронами минулого тижня судно зазнало аварії та дрейфувало на територію НАТО", - йдеться в повідомленні.

Кадри оприлюднили у соцмережах.

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Раніше повідомлялося, що у Чорному морі біля берегів Туреччини горять 2 танкери з "тіньового флоту" РФ.

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