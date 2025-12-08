В Константиновке рашисты атаковали дроном мужчину, который возвращался домой с похорон своего брата. ВИДЕО
В Константиновке Донецкой области рашисты ударили дроном по мужчине, который возвращался домой с похорон своего брата, погибшего от российского беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина шел по дороге, услышал звук БПЛА и в последний момент успел отскочить, но все же получил перелом ноги и ранения от осколков.
Кадры обнародовала сводная бригада "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.
Также сообщалось, что рашисты ударили дроном по дому в Новодонецком: 2 человека погибли, есть раненые.
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