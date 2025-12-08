У Костянтинівці рашисти атакували дроном чоловіка, який повертався додому з похорону свого брата. ВIДЕО
У Костянтинівці Донецької області рашисти вдарили дроном по чоловіку, який повертався додому з похорону свого брата, загиблого від російського безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік йшов дорогою, почув звук БпЛА та в останній момент встиг відскочити, але все ж отримав перелом ноги та поранення від уламків.
Кадри оприлюднила зведена бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції.
Також повідомлялося, що рашисти вдарили дроном по будинку в Новодонецькому: 2 людини загинули, є поранені.
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