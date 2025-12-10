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Новости Видео Мобилизация в РФ
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"Ротации нет, еды нет, пьем из луж": оккупанты жалуются на отсутствие условий на передовой. ВИДЕО

Российские военные жалуются, что в армии РФ долгое время нет ротации, еды и воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу оккупанты записали видео.

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Армия РФ пьет воду из луж

В ролике, который распространили в интернете, захватчики жалуются:

"Уже здесь месяц почти, нас не выводят отсюда, не дают даже выйти. Приказ стоит такой, что легкораненых не выводить, только если у кого руку или ногу оторвало. Тех только выводят. Сидим, очень редко нам приходит вода, еда. По три-четыре дня без воды."

"Ротации нет, еды нет, пьем из луж. Раз в три дня вода не доходит, еда не доходит, пацаны погибают. За месяц погибших и раненых уже более 50 человек", - также рассказывает один из оккупантов на кадрах.

Они утверждают, что по приказу командира батальона с позывным "Куба" и его заместителя "Дубай" их отправляют небольшими группами на участки, где противник имеет численное преимущество и активно применяет ударные дроны.

"Раненым не дают выйти - всё верно. Если пытаются даже выйти, то птицами добивают даже раненых и тех, кто сопровождает. Выходят единицы - без ног, которые уже вряд ли смогут сюда даже вернуться", - комментирует один из рашистов.

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Автор: 

армия РФ (24308)
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Топ комментарии
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ось так починалася кацапська казка про казльонушка ...
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09.12.2025 23:44 Ответить
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Памагітє кто может! Кто может - памгітє! Я хател рубєлєй за контракт на убійства людєй в чужой страеє а палучіл х*?:й в зад! Нєт єди! Памагітє!
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10.12.2025 00:10 Ответить
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10.12.2025 00:39 Ответить

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