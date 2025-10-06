Кремль стремится сделать мобилизацию в РФ "незаметной", - британская разведка

Британская разведка сообщила, что Россия планирует сделать призыв в армию непрерывным, чтобы уменьшить общественное внимание к этому процессу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в свежем отчете Минобороны Великобритании.

С 1 октября в России началась осенняя кампания призыва, которая продлится до 31 декабря. Она охватит 135 тысяч мужчин. Для сравнения, весной 2025 года в войска РФ призвали 160 тысяч, а осенью 2024-го - 133 тысячи человек.

По мнению британских аналитиков, это создаст постоянный поток новобранцев в российскую армию.

В то же время такая система, вероятно, сделает процесс менее заметным для общественности и снизит уровень беспокойства среди населения.

"Существует большая вероятность, что люди станут более равнодушными к призыву", - отметили в отчете.

Разведка также отмечает, что формально Россия не направляет призывников на войну против Украины. Однако, по ее данным, часть таких военных участвовала в боях на территории Курской области после рейда украинских сил в августе 2024 года.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с так называемым "осенним призывом" на военную службу, который РФ начинает 1 октября 2025 года, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины. В МИД подчеркнули, что осуществляя этот "призыв", РФ грубо нарушает свои международно-правовые обязательства.

