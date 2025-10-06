РУС
Кремль стремится сделать мобилизацию в РФ "незаметной", - британская разведка

Британская разведка: Россия делает призыв непрерывным, чтобы снизить внимание населения

Британская разведка сообщила, что Россия планирует сделать призыв в армию непрерывным, чтобы уменьшить общественное внимание к этому процессу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в свежем отчете Минобороны Великобритании.

С 1 октября в России началась осенняя кампания призыва, которая продлится до 31 декабря. Она охватит 135 тысяч мужчин. Для сравнения, весной 2025 года в войска РФ призвали 160 тысяч, а осенью 2024-го - 133 тысячи человек.

Также читайте: РФ призвала около 280 тысяч военных по контракту по состоянию на 1 сентября, - ГУР

По мнению британских аналитиков, это создаст постоянный поток новобранцев в российскую армию.

В то же время такая система, вероятно, сделает процесс менее заметным для общественности и снизит уровень беспокойства среди населения.

"Существует большая вероятность, что люди станут более равнодушными к призыву", - отметили в отчете.

Читайте также: РФ пытается высадить бойцов на острова на Приднепровском направлении, - Силы обороны

Разведка также отмечает, что формально Россия не направляет призывников на войну против Украины. Однако, по ее данным, часть таких военных участвовала в боях на территории Курской области после рейда украинских сил в августе 2024 года.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с так называемым "осенним призывом" на военную службу, который РФ начинает 1 октября 2025 года, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины. В МИД подчеркнули, что осуществляя этот "призыв", РФ грубо нарушает свои международно-правовые обязательства.

Читайте: Британия "чрезвычайно серьезно" относится к экспорту деталей оружия в Россию после заявления Зеленского

+4
Тю! Хіба ж це проблема для кацапів? Будуть гребти з глухих провінцій. У нас те ж саме відбувається по селам. Скоро вже нікого буде за трактор посадить...
06.10.2025 19:20 Ответить
+4
В селах реально пі..ець.А тцк допомагають здоровені бугаї в цивільному одязі.
06.10.2025 19:23 Ответить
+4
Що ти мелеш,номерний ідіоте? Влетить якраз тобі.
06.10.2025 19:36 Ответить
aleks kyb , PREDATOR PREDATOR тут, ще десь запропастилися NN, tanix pristavka,Комік Прикольний, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко,Fedir Sidorenko, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Маргіус, Sсhool Bus.
Ох і влетить їм від куратора. Премія то ще пусте, так можуть і нашвабрити.
06.10.2025 19:30 Ответить
Що ти мелеш,номерний ідіоте? Влетить якраз тобі.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:36 Ответить
За що? Я не працюю на кацапів.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:39 Ответить
Я тим більше.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:41 Ответить
Точно?
06.10.2025 19:42 Ответить
І яке це до мене має відношення?
показать весь комментарий
провокаторов и паникёров в военное время расстреливают. куда смотрит СБУ?
показать весь комментарий
Яке потужне дослідження британської розвідки. Виявляється, росія кожні півроку проводить призов на строкову службу. І хоч ці строковики не воюють в Україні, але вони приймали участь у бойових діях в Курській області!
06.10.2025 19:45 Ответить
а в украине- вообще незаметная, никто почти не успевает заметить, как схватят, скрутят и утром уже в окопе
06.10.2025 20:16 Ответить
Мимоволі з ностальгією згадую часи після Майдану. Коли кацапські тролі були тупі і недолугі. Зараз більшість з дипломами психолога, дякуючи манкуртам з ТОТ зі знанням української мови.Єдине- після ліквідації проксі-ферми в Вінниці, котра забезпечувала їх українськими ІР, прапорці найчастіше Великобританії та США.
06.10.2025 20:17 Ответить
