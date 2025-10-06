Кремль стремится сделать мобилизацию в РФ "незаметной", - британская разведка
Британская разведка сообщила, что Россия планирует сделать призыв в армию непрерывным, чтобы уменьшить общественное внимание к этому процессу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в свежем отчете Минобороны Великобритании.
С 1 октября в России началась осенняя кампания призыва, которая продлится до 31 декабря. Она охватит 135 тысяч мужчин. Для сравнения, весной 2025 года в войска РФ призвали 160 тысяч, а осенью 2024-го - 133 тысячи человек.
По мнению британских аналитиков, это создаст постоянный поток новобранцев в российскую армию.
В то же время такая система, вероятно, сделает процесс менее заметным для общественности и снизит уровень беспокойства среди населения.
"Существует большая вероятность, что люди станут более равнодушными к призыву", - отметили в отчете.
Разведка также отмечает, что формально Россия не направляет призывников на войну против Украины. Однако, по ее данным, часть таких военных участвовала в боях на территории Курской области после рейда украинских сил в августе 2024 года.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с так называемым "осенним призывом" на военную службу, который РФ начинает 1 октября 2025 года, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины. В МИД подчеркнули, что осуществляя этот "призыв", РФ грубо нарушает свои международно-правовые обязательства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в ресах і облгазах не багато працює.У В мене є близькі знайомі і сусіди,які там працюють,в водоканалі,немає кому пломбу поміняти.Жінка не молода в нас ходила.
Ох і влетить їм від куратора. Премія то ще пусте, так можуть і нашвабрити.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/