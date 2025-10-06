УКР
Кремль прагне зробити мобілізацію в РФ "непомітною" - британська розвідка

Британська розвідка: Росія робить призов безперервним, щоб знизити увагу населення

Британська розвідка повідомила, що Росія планує зробити призов до армії безперервним, аби зменшити суспільну увагу до цього процесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у свіжому звіті Міноборони Великої Британії.

З 1 жовтня в Росії розпочалася осіння кампанія призову, яка триватиме до 31 грудня. Вона охопить 135 тисяч чоловіків. Для порівняння, навесні 2025 року до війська РФ призвали 160 тисяч, а восени 2024-го - 133 тисячі осіб.

Також читайте: РФ призвала близько 280 тисяч військових по контракту станом на 1 вересня, - ГУР

На думку британських аналітиків, це створить постійний потік новобранців у російську армію.

Водночас така система, ймовірно, зробить процес менш помітним для громадськості та знизить рівень занепокоєння серед населення.

"Існує велика ймовірність, що люди стануть байдужішими до призову", - зазначили у звіті.

Читайте також: РФ намагається висадити бійців на острови на Придніпровському напрямку, - Сили оборони

Розвідка також зауважує, що формально Росія не направляє призовників на війну проти України. Проте, за її даними, частина таких військових брала участь у боях на території Курської області після рейду українських сил у серпні 2024 року.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з так званим "осіннім призовом" на військову службу, який РФ розпочинає 1 жовтня 2025 року, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України. У МЗС наголосили, що здійснюючи цей "призов", РФ грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання.

Читайте: Британія "надзвичайно серйозно" ставиться до експорту деталей зброї до Росії після заяви Зеленського

+3
В селах реально пі..ець.А тцк допомагають здоровені бугаї в цивільному одязі.
показати весь коментар
06.10.2025 19:23 Відповісти
+3
Що ти мелеш,номерний ідіоте? Влетить якраз тобі.
показати весь коментар
06.10.2025 19:36 Відповісти
+2
Тю! Хіба ж це проблема для кацапів? Будуть гребти з глухих провінцій. У нас те ж саме відбувається по селам. Скоро вже нікого буде за трактор посадить...
показати весь коментар
06.10.2025 19:20 Відповісти
Тю! Хіба ж це проблема для кацапів? Будуть гребти з глухих провінцій. У нас те ж саме відбувається по селам. Скоро вже нікого буде за трактор посадить...
показати весь коментар
06.10.2025 19:20 Відповісти
В селах реально пі..ець.А тцк допомагають здоровені бугаї в цивільному одязі.
показати весь коментар
06.10.2025 19:23 Відповісти
З травня по серпень провів в хатці на Полтавщині. Неймовірно, але за чотири місяці ніхто на чарку не зайшов. Зникли всі. На річці рибалок нема. На полях одні діди, жінки і зелена молодь підліткового віку. Вулиці порожні, але на пляж час від часу приїздять "на полювання з шашликами" тецекашники. Здоровезні мордаті бугаї в однострої і на білосніжних джипах "дистер"! У них життя вдалося...
показати весь коментар
06.10.2025 19:32 Відповісти
ТакюЩе й розповідають казочки,що то інваліди.
показати весь коментар
06.10.2025 19:35 Відповісти
Підійшов якось до однієї такої "команди". З 5 чоловік двоє точно були ветеранами після важких поранень.
показати весь коментар
06.10.2025 19:38 Відповісти
В нас їздять точно не інваліди.В самих тцк були раніше з пораненнями.
показати весь коментар
06.10.2025 19:43 Відповісти
Я не уявляю собі тецекашників на милицях...
показати весь коментар
06.10.2025 19:49 Відповісти
Так. Бо з десяти двоє воюють, у трьох бронь, а п'ятеро ховаються.
показати весь коментар
06.10.2025 19:27 Відповісти
В селах ні в кого броні немає.Окрім хіба що груп інвалідності.
показати весь коментар
06.10.2025 19:37 Відповісти
Хрін там. Агрофірма-бронь. РЕС- бронь. Сільрада- бронь. Догляд за родичами- інвалідами- відстрочка. Знаю мужика, у нього мати після інсульту. Він опікун, мати в сусідньому районі в сестри.
показати весь коментар
06.10.2025 19:41 Відповісти
Та де там бронь?В селах на три тратори один чоловік.Позабирали в нас і з ковбасень і з інших підприємств.Навіть до металоприймачів приходили і частину забрали на війну.Багато молодих пішло працювати,але зараз і до 22 років закордон виїждаєть.

А в ресах і облгазах не багато працює.У В мене є близькі знайомі і сусіди,які там працюють,в водоканалі,немає кому пломбу поміняти.Жінка не молода в нас ходила.
показати весь коментар
06.10.2025 19:47 Відповісти
Так. Села найбільше втратили чоловіків від мобілізації. Але ... за чотири місяці жодних похорон загиблого на війні я не бачив і навіть не чув про таке в селі. Ціни в сільському магазині просто скаженні. Вищі за київські в півтора рази, але народ купує. Напевне на "воєнні" від захисників...
показати весь коментар
06.10.2025 19:57 Відповісти
Багато безвісти зниклих.Яких через багато місяців привозять.В нас в громаді є похорони і не рідко.
показати весь коментар
06.10.2025 20:01 Відповісти
На війні без втрат не буває, але наші втрати навіть порівнювати не можна з кацапськими. Недавно приїздив з війни однокласник дочки (23 рочки ЧОЛОВІКУ). Так у нього власний рахунок вже перевищив 300 чумардосів...
показати весь коментар
06.10.2025 20:31 Відповісти
В нас теж мобілізація не помітна. Непомітні створіння в намордниках непомітно вранці тягнуть за ноги непомітного новобранця. А потім його непомітно на фронті. І тих то тягнуть - теж.
показати весь коментар
06.10.2025 19:28 Відповісти
aleks kyb , PREDATOR PREDATOR тут, ще десь запропастилися NN, tanix pristavka,Комік Прикольний, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко,Fedir Sidorenko, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Маргіус, Sсhool Bus.
Ох і влетить їм від куратора. Премія то ще пусте, так можуть і нашвабрити.
показати весь коментар
06.10.2025 19:30 Відповісти
Що ти мелеш,номерний ідіоте? Влетить якраз тобі.
показати весь коментар
06.10.2025 19:36 Відповісти
За що? Я не працюю на кацапів.
показати весь коментар
06.10.2025 19:39 Відповісти
Я тим більше.
показати весь коментар
06.10.2025 19:41 Відповісти
Точно?
показати весь коментар
06.10.2025 19:42 Відповісти
І яке це до мене має відношення?
показати весь коментар
06.10.2025 19:49 Відповісти
провокаторов и паникёров в военное время расстреливают. куда смотрит СБУ?
показати весь коментар
06.10.2025 20:13 Відповісти
Яке потужне дослідження британської розвідки. Виявляється, росія кожні півроку проводить призов на строкову службу. І хоч ці строковики не воюють в Україні, але вони приймали участь у бойових діях в Курській області!
показати весь коментар
06.10.2025 19:45 Відповісти
а в украине- вообще незаметная, никто почти не успевает заметить, как схватят, скрутят и утром уже в окопе
показати весь коментар
06.10.2025 20:16 Відповісти
Мимоволі з ностальгією згадую часи після Майдану. Коли кацапські тролі були тупі і недолугі. Зараз більшість з дипломами психолога, дякуючи манкуртам з ТОТ зі знанням української мови.Єдине- після ліквідації проксі-ферми в Вінниці, котра забезпечувала їх українськими ІР, прапорці найчастіше Великобританії та США.
показати весь коментар
06.10.2025 20:17 Відповісти
