Кремль прагне зробити мобілізацію в РФ "непомітною" - британська розвідка
Британська розвідка повідомила, що Росія планує зробити призов до армії безперервним, аби зменшити суспільну увагу до цього процесу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у свіжому звіті Міноборони Великої Британії.
З 1 жовтня в Росії розпочалася осіння кампанія призову, яка триватиме до 31 грудня. Вона охопить 135 тисяч чоловіків. Для порівняння, навесні 2025 року до війська РФ призвали 160 тисяч, а восени 2024-го - 133 тисячі осіб.
На думку британських аналітиків, це створить постійний потік новобранців у російську армію.
Водночас така система, ймовірно, зробить процес менш помітним для громадськості та знизить рівень занепокоєння серед населення.
"Існує велика ймовірність, що люди стануть байдужішими до призову", - зазначили у звіті.
Розвідка також зауважує, що формально Росія не направляє призовників на війну проти України. Проте, за її даними, частина таких військових брала участь у боях на території Курської області після рейду українських сил у серпні 2024 року.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з так званим "осіннім призовом" на військову службу, який РФ розпочинає 1 жовтня 2025 року, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.
Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України. У МЗС наголосили, що здійснюючи цей "призов", РФ грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання.
А в ресах і облгазах не багато працює.У В мене є близькі знайомі і сусіди,які там працюють,в водоканалі,немає кому пломбу поміняти.Жінка не молода в нас ходила.
Ох і влетить їм від куратора. Премія то ще пусте, так можуть і нашвабрити.
