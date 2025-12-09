"Ротации нет, еды нет, пьём из луж": окупанти скиглять про відсутність умов на передовій. ВIДЕО

Російські військові жаліються, що в армії РФ довгий час немає ротації, їжі та води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з приводу цього окупанти записали відео.

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Армія РФ п'є воду з калюж

У ролику, який поширили в інтернеті загарбники скиглять:

"Уже здесь месяц почти, нас не выводят отсюда, не дают даже выйти. Приказ стоит такой, что легкораненых не выводить, только если у кого руку или ногу оторвало. Тех только выводят. Сидим, очень редко нам приходит вода, еда. По три‑четыре дня без воды."

"Ротации нет, еды нет, пьём из луж. Раз в три дня вода не доходит, еда не доходит, пацаны погибают. За месяц погибших и раненых уже более 50 человек", - також розповідає один з окупантів на кадрах.

Вони стверджують, що за наказом командира батальйону з позивним "Куба" та його заступника "Дубай" їх відправляють невеликими групами на ділянки, де противник має чисельну перевагу й активно застосовує ударні дрони.

"Раненым не дают выйти - всё верно. Если пытаются даже выйти, то птицами добивают даже раненых и тех, кто сопровождает. Выходят единицы - без ног, которые уже вряд ли смогут сюда даже вернуться", - коментує один із рашистів.

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Раніше повідомлялося, що російська мати проклинає свого сина за те, що він втік від армії за кордон і радить "не бути боягузом".

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