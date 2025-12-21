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Около 1300 дронов, почти 1200 КАБов и 9 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска продолжали атаковать территорию Украины с применением дронов, управляемых авиационных бомб и ракет различных типов. Основное направление ударов – юг, в частности Одесская область.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Чем РФ атакует Украину

"За эту неделю Россия выпустила около 1300 ударных дронов, почти 1200 управляемых авиационных бомб и девять ракет различных типов по Украине. Особенно пострадали Одесская область и наш юг. Наши службы продолжают работу, чтобы вернуть нормальность жизни в регионы", - говорится в сообщении.

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Поддержка Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина на разных уровнях противодействует российскому террору.

  • В частности, на этой неделе принято важное решение о финансовой гарантии безопасности для Украины – предоставление Евросоветом 90 млрд евро на 2026–2027 годы.
  • Также значительные пакеты помощи от Норвегии и Японии.
  • Есть договоренность с Португалией о совместном производстве морских дронов.

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"Продолжают работать и переговорные команды Украины и США над путями завершения этой войны достойным миром. И как нужно работают наши дальнобойные санкции против России. Агрессор должен понимать, что война не приносит дивидендов, а всегда возвращается туда, откуда пришла", - добавил президент.

Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине: "Мы должны усиливать обороноспособность нашего государства, чтобы дипломатия имела реальный шанс завершить кровопролитие".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24749) Одесская область (4428) ракеты (4035) дроны (7553) КАБ (566)
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