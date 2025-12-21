Близько 1300 дронів, майже 1200 КАБів та 9 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня російські війська продовжували атакувати територію України із застосуванням дронів, керованих авіаційних бомб та ракет різних типів. Основний напрямок ударів – південь, зокрема Одеська область.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Чим РФ атакує Україну

"За цей тиждень Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та наш південь. Наші служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони", - йдеться в повідомленні.

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Підтримка України

Зеленський наголосив, що Україна на різних рівнях протидіє російському терору.

Зокрема, цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії.

Є домовленість із Португалією про спільне виробництво морських дронів.

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"Продовжують працювати й переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти Росії. Агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла", - додав президент.

Він також подякував усім, хто допомагає Україні: "Маємо посилювати обороноздатність нашої держави, щоб дипломатія мала реальний шанс завершити кровопролиття".

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