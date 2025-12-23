Операторы дронов 92-й бригады уничтожили 7 оккупантов и нанесли удар по укрытиям врага. ВИДЕО

Операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко поразили места дислокации и укрытия оккупантов во время боевых вылетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники нанесли точечные удары и ликвидировали по меньшей мере семерых российских военных в зданиях и лесополосах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Один из рашистов пытался спрятаться под сожженной вражеской машиной, но тщетно - БПЛА обнаружил его и попал в спину во время побега.

Смотрите также: Силы обороны отбили штурм и уничтожили колонны бронетехники РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что двух российских штурмовиков-кавалеристов атаковали операторы дронов 92-й бригады вблизи Покровска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны "Буревии" ликвидировали 6 оккупантов и 9 единиц техники противника. ВИДЕО