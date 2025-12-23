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Операторы дронов 92-й бригады уничтожили 7 оккупантов и нанесли удар по укрытиям врага. ВИДЕО

Операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко поразили места дислокации и укрытия оккупантов во время боевых вылетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники нанесли точечные удары и ликвидировали по меньшей мере семерых российских военных в зданиях и лесополосах.

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Один из рашистов пытался спрятаться под сожженной вражеской машиной, но тщетно - БПЛА обнаружил его и попал в спину во время побега.

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