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Оператори дронів 92-ї бригади знищили 7 окупантів і вдарили по схованках ворога. ВIДЕО
Оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка уразили місця дислокації та схованки окупантів під час бойових вильотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники завдали точкових уражень і ліквідували щонайменше сімох російських військових у будівлях та лісосмугах.
Один із рашистів намагався сховатися під спаленою ворожою автівкою, але марно - БпЛА виявив його та влучив у спину під час втечі.
- Раніше повідомлялося, що двох російських штурмовиків-кіннотників атакували оператори дронів 92-ї бригади поблизу Покровська.
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