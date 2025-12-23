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Оператори дронів 92-ї бригади знищили 7 окупантів і вдарили по схованках ворога. ВIДЕО

Оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка уразили місця дислокації та схованки окупантів під час бойових вильотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники завдали точкових уражень і ліквідували щонайменше сімох російських військових у будівлях та лісосмугах.

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Один із рашистів намагався сховатися під спаленою ворожою автівкою, але марно - БпЛА виявив його та влучив у спину під час втечі.

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