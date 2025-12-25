Война дронов в поле зрения камеры наземного роботизированного комплекса ВСУ в Донецкой области. ВИДЕО
Индустрия дронов
В сети появились уникальные кадры войны дронов, снятые камерой украинского наземного роботизированного комплекса, который двигался в направлении боевых позиций на Константиновском направлении в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи в объектив наземного дрона попадают несколько воздушных беспилотников, действующих одновременно в воздухе, дрон-ждун, а также момент атаки воздушного БПЛА по вражескому объекту.
Особенно впечатляет эпизод взрыва, который произошел на обочине дороги буквально в нескольких метрах от камеры роботизированного комплекса. Удар хорошо виден и слышен, что дает представление о плотности боевой работы дронов в прифронтовой зоне.
Такие кадры наглядно демонстрируют, что современные боевые действия все больше превращаются в высокотехнологичное противостояние роботизированных систем, где воздушные и наземные дроны работают в едином боевом пространстве, снижая риски для личного состава.
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