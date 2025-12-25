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Война дронов в поле зрения камеры наземного роботизированного комплекса ВСУ в Донецкой области. ВИДЕО

Индустрия дронов

В сети появились уникальные кадры войны дронов, снятые камерой украинского наземного роботизированного комплекса, который двигался в направлении боевых позиций на Константиновском направлении в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи в объектив наземного дрона попадают несколько воздушных беспилотников, действующих одновременно в воздухе, дрон-ждун, а также момент атаки воздушного БПЛА по вражескому объекту.

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Особенно впечатляет эпизод взрыва, который произошел на обочине дороги буквально в нескольких метрах от камеры роботизированного комплекса. Удар хорошо виден и слышен, что дает представление о плотности боевой работы дронов в прифронтовой зоне.

Такие кадры наглядно демонстрируют, что современные боевые действия все больше превращаются в высокотехнологичное противостояние роботизированных систем, где воздушные и наземные дроны работают в едином боевом пространстве, снижая риски для личного состава.

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Донецкая область (12600) дроны (7579) Покровский район (1794) Константиновка (83)
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Топ комментарии
+21
Фантастика, що починає ставать реальністю... "Війна роботів"...
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25.12.2025 09:47 Ответить
+8
Колись прочитав: "Фантастика - це мріїї людей. З часом вони втілюються в реальність... ". Коли Жюль Верн писав "20 тисяч льє під водою", підводні човни існували лише у мріях... Так само і літальні апарати, та інше... І "світлові мечі" можуть завтра стать реальністю... Бо зараз уже з"явилися лазери...
Ну а "протоТермінатори" уже займають значну частину поля бою...
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25.12.2025 12:12 Ответить
+8
Те що в кіно "світовий меч" це антинаукова назва. Просто для видовищності... )))
Світло не може мати вид кінечного відрізку, як паличка якась.
Так що технічно це якесь силове поле або плазма у силовому полі....
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25.12.2025 12:15 Ответить

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