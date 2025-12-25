Війна дронів у полі зору камери наземного роботизованого комплексу ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО

Індустрія дронів

У мережі з’явилися унікальні кадри війни дронів зняті камерою українського наземного роботизованого комплексу, який рухався у напрямку бойових позицій на Костянтинівському напрямку в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі в об’єктив наземного дрона потрапляють кілька повітряних безпілотників, що діють одночасно в повітрі, дрон-ждун, а також момент атаки повітряного БПЛА по ворожому об’єкту.

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Особливо вражає епізод вибуху, який стався на узбіччі дороги буквально за кілька метрів від камери роботизованого комплексу. Удар добре видно й чутно, що дає уявлення про щільність бойової роботи дронів у прифронтовій зоні.

Такі кадри наочно демонструють, що сучасні бойові дії дедалі більше перетворюються на високотехнологічне протистояння роботизованих систем, де повітряні та наземні дрони працюють у єдиному бойовому просторі, знижуючи ризики для особового складу.

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