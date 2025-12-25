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Війна дронів у полі зору камери наземного роботизованого комплексу ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО

Індустрія дронів

У мережі з’явилися унікальні кадри війни дронів зняті камерою українського наземного роботизованого комплексу, який рухався у напрямку бойових позицій на Костянтинівському напрямку в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі в об’єктив наземного дрона потрапляють кілька повітряних безпілотників, що діють одночасно в повітрі, дрон-ждун, а також момент атаки повітряного БПЛА по ворожому об’єкту.

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Особливо вражає епізод вибуху, який стався на узбіччі дороги буквально за кілька метрів від камери роботизованого комплексу. Удар добре видно й чутно, що дає уявлення про щільність бойової роботи дронів у прифронтовій зоні.

Такі кадри наочно демонструють, що сучасні бойові дії дедалі більше перетворюються на високотехнологічне протистояння роботизованих систем, де повітряні та наземні дрони працюють у єдиному бойовому просторі, знижуючи ризики для особового складу.

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Донецька область (11483) дрони (8672) Покровський район (1809) Костянтинівка (86)
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Топ коментарі
+21
Фантастика, що починає ставать реальністю... "Війна роботів"...
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25.12.2025 09:47 Відповісти
+8
Колись прочитав: "Фантастика - це мріїї людей. З часом вони втілюються в реальність... ". Коли Жюль Верн писав "20 тисяч льє під водою", підводні човни існували лише у мріях... Так само і літальні апарати, та інше... І "світлові мечі" можуть завтра стать реальністю... Бо зараз уже з"явилися лазери...
Ну а "протоТермінатори" уже займають значну частину поля бою...
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25.12.2025 12:12 Відповісти
+8
Те що в кіно "світовий меч" це антинаукова назва. Просто для видовищності... )))
Світло не може мати вид кінечного відрізку, як паличка якась.
Так що технічно це якесь силове поле або плазма у силовому полі....
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25.12.2025 12:15 Відповісти

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