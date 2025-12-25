Киев увеличивает компенсацию за покупку автомобилей для ветеранов, - Кличко. ВИДЕО
Через несколько дней увеличится сумма компенсации, которую предоставляет ветеранам Киев за покупку автомобилей. Также столица рассматривает возможность компенсировать ветеранам приобретение не только новых, но и подержанных авто.
Об этом сообщил после встречи с ветеранами мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
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"Встретился с киевлянами-ветеранами, которые получили в этом году частичную компенсацию от города за приобретение новых автомобилей. На этих машинах они и приехали в столичную мэрию. Сейчас частичная компенсация за приобретенный автомобиль - 545 000 грн. В следующем году город увеличит ее до 605 000 грн. Также ветераны с инвалидностью I или II группы имеют возможность получить компенсацию до 100 000 грн на переоборудование своего автомобиля под собственные нужды. Столица работает и над возможностью предоставлять частичную компенсацию за приобретение не только новых автомобилей, но и подержанных", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что в 2025 году компенсацию на приобретение автомобиля получили 48 ветеранов с инвалидностью I или II группы в результате ранений во время войны. Общая сумма компенсации составила более 25 млн грн.
"Киев стал первым городом в Украине, который ввел такую поддержку для ветеранов. Потому что мы понимаем, насколько важно, чтобы наши защитники вернулись к активной жизни", - подчеркнул Кличко.
Сколько в Киеве ветеранов?
По его словам, сегодня в столице зарегистрированы 100 000 ветеранов и почти 300 000 членов семей Защитников и Защитниц. Город оказывает им комплексную помощь через городскую целевую программу "Поддержка киевлян-защитников и защитниц Украины". За этот год по программе профинансировали 1,3 млрд грн на различные мероприятия по поддержке и материальной компенсации.
Ранее Кличко сообщил, что в целом на поддержку защитников Киев выделил из городского бюджета более 12 млрд грн.
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