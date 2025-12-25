Київ збільшує компенсацію за придбання автомобілів для ветеранів, - Кличко. ВIДЕО

За декілька днів збільшиться сума компенсації, яку надає ветеранам Київ за придбані авто. Також столиця розглядає можливість компенсувати ветеранам придбання не лише нових, але й вживаних авто.

Про це повідомив після зустрічі з ветеранами мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Зустрівся з киянами-ветеранами, які отримали цього року часткову компенсацію від міста за придбання нових авто. На цих автівках вони і приїхали до столичної мерії. Нині часткова компенсація за придбаний автомобіль - 545 000 грн. Наступного року місто збільшить її до 605 000 грн. Також ветерани з інвалідністю I або II групи мають можливість отримати компенсацію до 100 000 грн на переобладнання своєї автівки під власні потреби. Столиці працює і над можливістю надавати часткову компенсацію за придбання не тільки нових авто, а й за вживаних", - повідомив Віталій Кличко.

Також читайте: У Києві відкрили другий "Мілітарі Хаб" для ветеранів та їх родин

Мер зазначив, що у 2025 році компенсацію на придбання авто отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни. Загальна сума компенсації становила понад 25 млн грн.

"Київ став першим містом в Україні, яке запровадило таку підтримку для ветеранів. Бо ми розуміємо, наскільки важливо, щоб наші захисники повернулися до активного життя", - наголосив Кличко.

Читайте: Київ передав бійцям 3 армійського корпусу ще понад 10 тисяч дронів різного типу, - Кличко

Скільки у Києві ветеранів?

За його словами, сьогодні у столиці зареєстровані 100 000 ветеранів і майже 300 000 членів родин Захисників та Захисниць. Місто надає їм комплексну допомогу через міську цільову програму "Підтримка киян Захисників та Захисниць України". За цей рік за програмою профінансували 1,3 млрд грн на різні заходи з підтримки та матеріальної компенсації.

Також читайте: Проблеми ветеранів важливі: Цензор.НЕТ пропонує захисникам і захисницям боротися разом

Раніше Кличко повідомив, що загалом на підтримку захисників Київ виділив з міського бюджету понад 12 млрд грн.