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Дроны атаковали российский Рыбинск: горят резервуары с топливом. ВИДЕО

Утром жители российского Рыбинска (Ярославская область) сообщили о взрывах. На одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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Что известно?

Очевидцы сообщили, что горят резервуары с топливом.

Аналитики ASTRA геолокализовали место пожара, придя к выводу, что горит резервуарный парк в микрорайоне Копаево.

Дроны атаковали Рыбинск в России: бушует пожар
Дроны атаковали Рыбинск в России: бушует пожар

Известно, что там расположен ФДКУ "Комбинат "Темп", входящий в систему Росрезерва и предназначенный для хранения горючего.

Что говорят власти?

Утром губернатор Михаил Евраев сообщил об опасности БПЛА.

Дроны атаковали Рыбинск в России: бушует пожар

Через 5 часов он заявил об отбое опасности. 

"В Ярославской области отбита атака вражеских БПЛА. Полные данные есть в отчетах Министерства обороны РФ", - сказал губернатор.

Дроны атаковали Рыбинск в России: бушует пожар

Примечательно, что Минобороны РФ в своем сводке не упомянуло о Ярославской области.

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Что предшествовало?

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Автор: 

россия (98253) Ярославская область РФ (34)
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Топ комментарии
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31.12.2025 11:29 Ответить
+20
нарешті дйшла черга до ФГКУ комбінату "Темп" Росрезерву (58°01'21.8"N 38°57'22.6"E). А там херачить і херачить - резервуарний парк на 60 РВСів.
Східно-південнше за 80 кілометрів щн комбінат Росрезерва "Октябрьскій" (57°32'46.6"N 39°56'57.9"E) у передмісті Ярославля на 40+ РВСів. відстань така ж сама від кордону Чернігівської області - 700 км.
Ну і шоб три рази не вставать за Ярославську область, то там пвнічніше за два кілометри (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) у Ярославлі прямо на березі Волги є Ярославська перевалочна нафтобаза на 55 РВСів. Сподіваюсь лід вже там став, щоб пожежні кораблі не змогли підійти.
Хай гріються.
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31.12.2025 11:50 Ответить
+7
кацапи погріються
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31.12.2025 11:32 Ответить

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