Россиянка из Новочеркасска снимает атаку дронов: "Вот такое, бл#дь, утро. П#здец, как детей в школу сейчас отправлять?". ВИДЕО

Утром около 07:45 в городе Новочеркасск Ростовской области РФ была зафиксирована атака беспилотников. По предварительной информации, речь идет об ударе украинских дронов по объекту энергетической инфраструктуры - местной ДРЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители засняли пролет дронов на низкой высоте, взрывы. По их словам, по меньшей мере два беспилотника были сбиты, при этом в районе электростанции зафиксировано возгорание.

Российские телеграм-каналы публикуют видео с дымом и сообщают о временных перебоях с электроснабжением, официальная информация о масштабах повреждений пока уточняется.

Атака на Новочеркасск произошла на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по военным и энергетическим объектам на территории РФ, которые обеспечивают функционирование российской армии и военной промышленности.

