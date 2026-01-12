Россиянка из Новочеркасска снимает атаку дронов: "Вот такое, бл#дь, утро. П#здец, как детей в школу сейчас отправлять?". ВИДЕО
Утром около 07:45 в городе Новочеркасск Ростовской области РФ была зафиксирована атака беспилотников. По предварительной информации, речь идет об ударе украинских дронов по объекту энергетической инфраструктуры - местной ДРЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители засняли пролет дронов на низкой высоте, взрывы. По их словам, по меньшей мере два беспилотника были сбиты, при этом в районе электростанции зафиксировано возгорание.
Российские телеграм-каналы публикуют видео с дымом и сообщают о временных перебоях с электроснабжением, официальная информация о масштабах повреждений пока уточняется.
Атака на Новочеркасск произошла на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по военным и энергетическим объектам на территории РФ, которые обеспечивают функционирование российской армии и военной промышленности.
Внимание! Ненормативная лексика!
Дать с сабой вєнік, савок і пʼять чорних мішків для сміття. Однокласників збирати
Хоча вистачить простого китайського смартфона - щоб фотками трупаків в ВК похизуватися.
Героїчні СОУ утилізують все кацапідарське сміття до останнього опіка.
І цю їбану самку, і їх личинок.
Всі кацапідари мають йти до пекла!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Облучєніє скрєпоносцев - смєртєльним сінім лучом , який перетворює їх - із зомбаків ***** на шанувальників С Бандери .. Ужоссс ..
https://x.com/kuban_republic/status/1993593109847195695
"«Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами и еще приходят и еще пытаются людям... Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях», - резюмировал белгородский губернатор Гладков.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/696080779a7947033758297e?from=article_body
9 января из-за ракетного удара ВСУ по Белгородской области по объекту инженерной инфраструктуры без тепла и электроэнергии остались более 550 тыс. жителей региона. Кроме того, еще 220 тысяч человек остались без воды и водоотведения. Гладков тогда охарактеризовал ситуацию как «крайне непростую»."