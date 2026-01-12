УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14006 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удари по РФ
7 046 13

Росіянка із Новочеркаська фільмує атаку дронів: "Вот такое, бл#дь, утро. П#здец, как детей в школу сейчас отправлять?". ВIДЕО

Уранці близько 07:45 у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ було зафіксовано атаку безпілотників. За попередньою інформацією, йдеться про удар українських дронів по об’єкту енергетичної інфраструктури - місцевій ДРЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі зафільмували проліт дронів на низькій висоті, вибухи. За їхніми словами, щонайменше два безпілотники були збиті, водночас у районі електростанції зафіксовано займання.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Російські телеграм-канали публікують відео з димом та повідомляють про тимчасові перебої з електропостачанням, офіційна інформація щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюється.

Атака на Новочеркаськ відбулася на тлі регулярних ударів Сил оборони України по військових та енергетичних об’єктах на території РФ, які забезпечують функціонування російської армії та воєнної промисловості.

Увага! Ненормативна лексика!

Автор: 

пропаганда (2897) знищення (9935) інфраструктура (581) дрони (7881)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
а нах ..дітей у школу водити ? А українські діти по удальонкі у Метро вчатся ,під землею , і вам сук* м до цього звикати треба ...
показати весь коментар
12.01.2026 10:34 Відповісти
+12
П#здец, как детей в школу сейчас отправлять?

Дать с сабой вєнік, савок і пʼять чорних мішків для сміття. Однокласників збирати
Хоча вистачить простого китайського смартфона - щоб фотками трупаків в ВК похизуватися.
показати весь коментар
12.01.2026 10:34 Відповісти
+6
"Нравітьца нє нравітьца - тєрпі мая красавіца..." (пуйло)
показати весь коментар
12.01.2026 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"это не скутер летит. Это летит дрон"-а чувиха не пальцем делана.
показати весь коментар
12.01.2026 10:32 Відповісти
ПА ПЛАНУ!
Героїчні СОУ утилізують все кацапідарське сміття до останнього опіка.
І цю їбану самку, і їх личинок.
Всі кацапідари мають йти до пекла!
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
12.01.2026 10:42 Відповісти
Іншопланетна атака кацапського міста - очима кацапки.!! 😍
Облучєніє скрєпоносцев - смєртєльним сінім лучом , який перетворює їх - із зомбаків ***** на шанувальників С Бандери .. Ужоссс ..
https://x.com/kuban_republic/status/1993593109847195695
показати весь коментар
12.01.2026 10:43 Відповісти
как, как... Как и мужа - под "прощание славянки".
показати весь коментар
12.01.2026 11:10 Відповісти
А навіщо кацапським дітям школа,хай дома сидять
показати весь коментар
12.01.2026 12:13 Відповісти
Самка гамадрила
показати весь коментар
12.01.2026 12:25 Відповісти
Новости Мордора
"«Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами и еще приходят и еще пытаются людям... Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях», - резюмировал белгородский губернатор Гладков.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/696080779a7947033758297e?from=article_body

9 января из-за ракетного удара ВСУ по Белгородской области по объекту инженерной инфраструктуры без тепла и электроэнергии остались более 550 тыс. жителей региона. Кроме того, еще 220 тысяч человек остались без воды и водоотведения. Гладков тогда охарактеризовал ситуацию как «крайне непростую»."
показати весь коментар
12.01.2026 12:27 Відповісти
Ху ли, нащадки лермонтова и тургенева!!🤣😆🤪😂
показати весь коментар
12.01.2026 13:40 Відповісти
В мене там родичи живуть. Привіт тьотя, привіт племінниця
показати весь коментар
12.01.2026 14:02 Відповісти
Нрайца ненрайца тирпи мая красайца *****. ПТН ПНХ!
показати весь коментар
12.01.2026 17:40 Відповісти
 
 