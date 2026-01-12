Росіянка із Новочеркаська фільмує атаку дронів: "Вот такое, бл#дь, утро. П#здец, как детей в школу сейчас отправлять?". ВIДЕО

Уранці близько 07:45 у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ було зафіксовано атаку безпілотників. За попередньою інформацією, йдеться про удар українських дронів по об’єкту енергетичної інфраструктури - місцевій ДРЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі зафільмували проліт дронів на низькій висоті, вибухи. За їхніми словами, щонайменше два безпілотники були збиті, водночас у районі електростанції зафіксовано займання.

Російські телеграм-канали публікують відео з димом та повідомляють про тимчасові перебої з електропостачанням, офіційна інформація щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюється.

Атака на Новочеркаськ відбулася на тлі регулярних ударів Сил оборони України по військових та енергетичних об’єктах на території РФ, які забезпечують функціонування російської армії та воєнної промисловості.

