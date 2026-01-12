Росіянка із Новочеркаська фільмує атаку дронів: "Вот такое, бл#дь, утро. П#здец, как детей в школу сейчас отправлять?". ВIДЕО
Уранці близько 07:45 у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ було зафіксовано атаку безпілотників. За попередньою інформацією, йдеться про удар українських дронів по об’єкту енергетичної інфраструктури - місцевій ДРЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі зафільмували проліт дронів на низькій висоті, вибухи. За їхніми словами, щонайменше два безпілотники були збиті, водночас у районі електростанції зафіксовано займання.
Російські телеграм-канали публікують відео з димом та повідомляють про тимчасові перебої з електропостачанням, офіційна інформація щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюється.
Атака на Новочеркаськ відбулася на тлі регулярних ударів Сил оборони України по військових та енергетичних об’єктах на території РФ, які забезпечують функціонування російської армії та воєнної промисловості.
Увага! Ненормативна лексика!
Дать с сабой вєнік, савок і пʼять чорних мішків для сміття. Однокласників збирати
Хоча вистачить простого китайського смартфона - щоб фотками трупаків в ВК похизуватися.
Героїчні СОУ утилізують все кацапідарське сміття до останнього опіка.
І цю їбану самку, і їх личинок.
Всі кацапідари мають йти до пекла!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Облучєніє скрєпоносцев - смєртєльним сінім лучом , який перетворює їх - із зомбаків ***** на шанувальників С Бандери .. Ужоссс ..
"«Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами и еще приходят и еще пытаются людям... Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях», - резюмировал белгородский губернатор Гладков.
9 января из-за ракетного удара ВСУ по Белгородской области по объекту инженерной инфраструктуры без тепла и электроэнергии остались более 550 тыс. жителей региона. Кроме того, еще 220 тысяч человек остались без воды и водоотведения. Гладков тогда охарактеризовал ситуацию как «крайне непростую»."