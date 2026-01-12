8-й полк ССО совершил налет в заснеженном лесу и взял в плен 3 оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Операторы 8-го полка Сил специальных операций провели успешные специальные действия на одном из направлений в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа спецназовцев совершила налет на вражескую позицию: 2 военнослужащих РФ были уничтожены на наблюдательном пункте, еще 3 оккупанта скрылись в блиндаже.

Напористые действия операторов ССО заставили врага сдаться в плен.

Работа в экстремальных зимних условиях в тылу противника требует от спецназовцев не только другого протокола подбора одежды, маскировки и работы с критическим оборудованием, но и высокого уровня физической и моральной готовности.

За кадром также работа подгруппы БПЛА, подгруппы огневой поддержки, подразделения РЭБ и других элементов, которые обеспечили успех операции.

