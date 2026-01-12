8-й полк ССО совершил налет в заснеженном лесу и взял в плен 3 оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Операторы 8-го полка Сил специальных операций провели успешные специальные действия на одном из направлений в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа спецназовцев совершила налет на вражескую позицию: 2 военнослужащих РФ были уничтожены на наблюдательном пункте, еще 3 оккупанта скрылись в блиндаже.

Напористые действия операторов ССО заставили врага сдаться в плен.

Работа в экстремальных зимних условиях в тылу противника требует от спецназовцев не только другого протокола подбора одежды, маскировки и работы с критическим оборудованием, но и высокого уровня физической и моральной готовности.

За кадром также работа подгруппы БПЛА, подгруппы огневой поддержки, подразделения РЭБ и других элементов, которые обеспечили успех операции.

армия РФ уничтожение Донецкая область ССО пленные
Красунчики! Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
12.01.2026 17:41 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть кацапні!
12.01.2026 17:45 Ответить
Не забуваємо й про донати; це не лише фінпідтримка, а й моральна.
12.01.2026 17:47 Ответить
12.01.2026 17:41 Ответить
12.01.2026 17:45 Ответить
12.01.2026 17:47 Ответить
А у ******* одяг зовсім новенький ...
12.01.2026 17:48 Ответить
Свіже м'ясо підвезли мабуть...
12.01.2026 17:53 Ответить
Ми не можемо брати в полон велику кількість кацапні. Їх уже понад 10 000. І всі потребують всього! Їх не міняють. В звязку з цим потрібно звести кількість пропозицій до здачі в полон до мінімуму. Наприклад, брати лише по лінії "хочу жити" з попередньою домовленістю.
12.01.2026 17:57 Ответить
КОЗАКИ і три кізяки
12.01.2026 18:48 Ответить
Підори , треба було їм яйця повідбивати, шоб не розмножувались як поміняють
12.01.2026 18:53 Ответить
Дай Боже хлопці вам сил і наснаги . Слава Україні .
12.01.2026 18:59 Ответить
Земляки!
12.01.2026 20:21 Ответить
Прищучили підарів.Не вели спостереження.Місце дуже схоже на Синьківське лісництво під Купянськом.
12.01.2026 20:34 Ответить
Ріжьте сук, Вовкодави!!!!
13.01.2026 01:21 Ответить
Професiйна робота! 👍
13.01.2026 05:52 Ответить
👍🤜
13.01.2026 10:09 Ответить
Відмінна праця !!! 🤠👍
Путлер Капут...
13.01.2026 17:51 Ответить
 
 