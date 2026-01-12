8-й полк ССО здійснив наліт у засніженому лісі та взяв у полон трьох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій провели успішні спеціальні дії на одному з напрямків у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спецпризначенців здійснила наліт на ворожу позицію: двоє військовослужбовців РФ були знищені на спостережному пункті, ще троє окупантів сховалися у бліндажі.

Напористі дії операторів ССО змусили ворога здатися в полон.

Робота в екстремальних зимових умовах у тилу противника вимагає від спецпризначенців не лише іншого протоколу підбору одягу, маскування та роботи з критичним обладнанням, а й високого рівня фізичної та моральної готовності.

Поза кадром також робота підгрупи БпЛА, підгрупи вогневої підтримки, підрозділу РЕБ та інших елементів, які забезпечили успіх операції.

