8-й полк ССО здійснив наліт у засніженому лісі та взяв у полон трьох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій провели успішні спеціальні дії на одному з напрямків у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спецпризначенців здійснила наліт на ворожу позицію: двоє військовослужбовців РФ були знищені на спостережному пункті, ще троє окупантів сховалися у бліндажі.

Напористі дії операторів ССО змусили ворога здатися в полон.

Робота в екстремальних зимових умовах у тилу противника вимагає від спецпризначенців не лише іншого протоколу підбору одягу, маскування та роботи з критичним обладнанням, а й високого рівня фізичної та моральної готовності.

Поза кадром також робота підгрупи БпЛА, підгрупи вогневої підтримки, підрозділу РЕБ та інших елементів, які забезпечили успіх операції.

Красунчики! Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
12.01.2026 17:41
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть кацапні!
12.01.2026 17:45
Не забуваємо й про донати; це не лише фінпідтримка, а й моральна.
12.01.2026 17:47
А у ******* одяг зовсім новенький ...
12.01.2026 17:48
Свіже м'ясо підвезли мабуть...
12.01.2026 17:53
Ми не можемо брати в полон велику кількість кацапні. Їх уже понад 10 000. І всі потребують всього! Їх не міняють. В звязку з цим потрібно звести кількість пропозицій до здачі в полон до мінімуму. Наприклад, брати лише по лінії "хочу жити" з попередньою домовленістю.
12.01.2026 17:57
КОЗАКИ і три кізяки
12.01.2026 18:48
Підори , треба було їм яйця повідбивати, шоб не розмножувались як поміняють
12.01.2026 18:53
Дай Боже хлопці вам сил і наснаги . Слава Україні .
12.01.2026 18:59
Земляки!
12.01.2026 20:21
Прищучили підарів.Не вели спостереження.Місце дуже схоже на Синьківське лісництво під Купянськом.
12.01.2026 20:34
Ріжьте сук, Вовкодави!!!!
13.01.2026 01:21
Професiйна робота! 👍
13.01.2026 05:52
👍🤜
13.01.2026 10:09
Відмінна праця !!! 🤠👍
Путлер Капут...
13.01.2026 17:51
 
 