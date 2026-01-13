РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9645 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
2 789 0

Под Константиновкой уничтожено не менее 4 единиц техники и ликвидировано около 20 оккупантов. ВИДЕО

На Константиновском направлении подразделения Сил обороны Украины провели успешную дронную операцию против российских оккупационных войск. В результате массированного применения беспилотников был поражен и уничтожен ряд целей противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по имеющейся информации, украинские воины обнаружили и обезвредили замаскированный так называемый "танк-сарай", который оккупанты использовали как укрытие и огневую позицию. Кроме того, был сожжен бронетранспортер МТ-ЛБ, а также еще несколько единиц вражеской техники.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В результате ударов потери противника в живой силе, по предварительным оценкам, составляют около двух десятков военнослужащих. Результаты поражения подтверждены средствами воздушной разведки.

Автор: 

армия РФ (22573) уничтожение (9632) Константиновка (75)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 