Под Константиновкой уничтожено не менее 4 единиц техники и ликвидировано около 20 оккупантов. ВИДЕО

На Константиновском направлении подразделения Сил обороны Украины провели успешную дронную операцию против российских оккупационных войск. В результате массированного применения беспилотников был поражен и уничтожен ряд целей противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по имеющейся информации, украинские воины обнаружили и обезвредили замаскированный так называемый "танк-сарай", который оккупанты использовали как укрытие и огневую позицию. Кроме того, был сожжен бронетранспортер МТ-ЛБ, а также еще несколько единиц вражеской техники.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В результате ударов потери противника в живой силе, по предварительным оценкам, составляют около двух десятков военнослужащих. Результаты поражения подтверждены средствами воздушной разведки.

