Под Константиновкой уничтожено не менее 4 единиц техники и ликвидировано около 20 оккупантов. ВИДЕО
На Константиновском направлении подразделения Сил обороны Украины провели успешную дронную операцию против российских оккупационных войск. В результате массированного применения беспилотников был поражен и уничтожен ряд целей противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по имеющейся информации, украинские воины обнаружили и обезвредили замаскированный так называемый "танк-сарай", который оккупанты использовали как укрытие и огневую позицию. Кроме того, был сожжен бронетранспортер МТ-ЛБ, а также еще несколько единиц вражеской техники.
В результате ударов потери противника в живой силе, по предварительным оценкам, составляют около двух десятков военнослужащих. Результаты поражения подтверждены средствами воздушной разведки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль