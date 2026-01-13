Під Костянтинівкою знищено щонайменше 4 одиниці техніки та ліквідовано близько 20 окупантів. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку підрозділи Сил оборони України провели успішну дронову операцію проти російських окупаційних військ. У результаті масованого застосування безпілотників було уражено та знищено низку цілей противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, За наявною інформацією, українські воїни виявили та знешкодили замаскований так званий "танк-сарай", який окупанти використовували як укриття та вогневу позицію. Крім того, було спалено бронетранспортер МТ-ЛБ, а також ще кілька одиниць ворожої техніки.

Унаслідок ударів втрати противника у живій силі, за попередніми оцінками, становлять близько двох десятків військовослужбовців. Результати ураження підтверджені засобами повітряної розвідки.

армія рф (20784) знищення (9943) Костянтинівка (78)
