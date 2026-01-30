РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8664 посетителя онлайн
Новости Видео Обстрелы объектов Укрзализныци
1 616 5

За последние 24 часа РФ нанесла 7 ударов дронами по объектам железной дороги, - Свириденко

Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданскую логистику Украины. За последние 24 часа враг семь раз нанес удары дронами по объектам железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ бьет по логистическим путям

Россия целенаправленно бьет по нашим логистическим путям - это сознательный террор против людей и гражданской логистики. За последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги.

Смотрите также: Украина получила первую партию энергооборудования от Германии, - Свириденко. ВИДЕО

Атакована железная дорога на станции Синельниково

 Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково. Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. К счастью, пострадавших нет.

Читайте: "Укрзалізниця" после ударов РФ введет дополнительные ограничения безопасности

Из соображений безопасности Укрзализныця вынуждена сохранять ограничения движения между Днепром и Запорожьем. Сегодня все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозят автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОВА.

Автор: 

Укрзализныця (2871) логистика (76) Свириденко Юлия (452) дроны (7010)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тепер до гундосиків додались гнидотні свиридосики
показать весь комментарий
30.01.2026 19:55 Ответить
Дефективні менеджери зеленського лише язиком вміють працювати.
показать весь комментарий
30.01.2026 19:58 Ответить
Тоже надо бить, вон Лиски или Миллерово вполне достать можно большинством беспилотников, это узловые станции , но прикрыты ППО слабо, а через них идёт всё движение на юг и Кавказ из центральной части страны где живёт большинство населения
показать весь комментарий
30.01.2026 22:04 Ответить
Кстати в Лисках летом успешно поразили нефтеперевалочную базу, так чего же и по ж.д. станции не ударить раз такое пошло. Раша больше зависит от ж.д. транспорта чем Украина
показать весь комментарий
30.01.2026 22:21 Ответить
Ну це ж не енергетика, по якій типу перемир'я, це транспорт....
показать весь комментарий
30.01.2026 22:45 Ответить
 
 