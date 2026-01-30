За последние 24 часа РФ нанесла 7 ударов дронами по объектам железной дороги, - Свириденко

Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданскую логистику Украины. За последние 24 часа враг семь раз нанес удары дронами по объектам железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ бьет по логистическим путям

Россия целенаправленно бьет по нашим логистическим путям - это сознательный террор против людей и гражданской логистики. За последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги.

Смотрите также: Украина получила первую партию энергооборудования от Германии, - Свириденко. ВИДЕО

Атакована железная дорога на станции Синельниково

Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково. Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. К счастью, пострадавших нет.

Читайте: "Укрзалізниця" после ударов РФ введет дополнительные ограничения безопасности

Из соображений безопасности Укрзализныця вынуждена сохранять ограничения движения между Днепром и Запорожьем. Сегодня все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозят автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОВА.