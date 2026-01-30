За последние 24 часа РФ нанесла 7 ударов дронами по объектам железной дороги, - Свириденко
Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданскую логистику Украины. За последние 24 часа враг семь раз нанес удары дронами по объектам железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
РФ бьет по логистическим путям
Россия целенаправленно бьет по нашим логистическим путям - это сознательный террор против людей и гражданской логистики. За последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги.
Атакована железная дорога на станции Синельниково
Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково. Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. К счастью, пострадавших нет.
Из соображений безопасности Укрзализныця вынуждена сохранять ограничения движения между Днепром и Запорожьем. Сегодня все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозят автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОВА.
