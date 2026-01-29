Украина получила первую партию энергооборудования от Германии, - Свириденко

Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии, предоставленную в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, увеличенного до €120 млн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, были доставлены две когенерационные установки, генераторы и другая критически необходимая техника.

"Это поможет обеспечить светом и теплом более 86 тысяч человек в Киеве, запитать жилые дома, больницы, детские сады и школы. Оборудование уже в работе.



Еще 41 когенерационная установка общей мощностью 40,8 МВт и 76 модульных котельных прибудут в Украину в ближайшее время. Это обеспечит светом и теплом миллионы людей по всей стране", - добавила премьер.

Читайте также: Германия готовит новые поставки систем ПВО IRIS-T для Украины

По словам Свириденко, также в пакет помощи войдут 300 солнечных станций, 375 батарейных накопителей для резервного электроснабжения, 15 мобильных гибридных генераторов, 10 пеллетных систем отопления, 45 единиц строительной техники для срочных ремонтных работ.

Премьер-министр напомнила, что этой зимой Германия предоставила 60 млн евро на гуманитарные нужды и внесла €167 млн в Фонд поддержки энергетики, который Украина получила в декабре.

Читайте: Каникулы в Киеве продлили до 1 февраля, формат обучения определит Совет обороны города, - Шмыгаль

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции.

Также ФРГ отправляет в Киев еще две мини-ТЭЦ.

Читайте: Помощь Украине от Германии не уменьшается, - правительство ФРГ