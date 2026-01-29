РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10393 посетителя онлайн
Новости Видео Помощь Украине от Германии Поддержка энергетики Украины
2 442 11

Украина получила первую партию энергооборудования от Германии, - Свириденко

Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии, предоставленную в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, увеличенного до €120 млн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, были доставлены две когенерационные установки, генераторы и другая критически необходимая техника.

"Это поможет обеспечить светом и теплом более 86 тысяч человек в Киеве, запитать жилые дома, больницы, детские сады и школы. Оборудование уже в работе.

Еще 41 когенерационная установка общей мощностью 40,8 МВт и 76 модульных котельных прибудут в Украину в ближайшее время. Это обеспечит светом и теплом миллионы людей по всей стране", - добавила премьер.

Читайте также: Германия готовит новые поставки систем ПВО IRIS-T для Украины

По словам Свириденко, также в пакет помощи войдут 300 солнечных станций, 375 батарейных накопителей для резервного электроснабжения, 15 мобильных гибридных генераторов, 10 пеллетных систем отопления, 45 единиц строительной техники для срочных ремонтных работ.

Премьер-министр напомнила, что этой зимой Германия предоставила 60 млн евро на гуманитарные нужды и внесла €167 млн в Фонд поддержки энергетики, который Украина получила в декабре.

Читайте: Каникулы в Киеве продлили до 1 февраля, формат обучения определит Совет обороны города, - Шмыгаль

Что предшествовало?

Читайте: Помощь Украине от Германии не уменьшается, - правительство ФРГ

Автор: 

Германия (7491) помощь (8300) энергетика (3441) Свириденко Юлия (450)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
обязательно ей своё бестолковое рыло надо всунуть
показать весь комментарий
29.01.2026 14:33 Ответить
+6
Чим вихваляєшся "двушка московська", бариги зеленосракі?Допомогою європейців? де потрійні захисти енергооб'єктів? злодюги запроданські, прийде час ...
показать весь комментарий
29.01.2026 14:33 Ответить
+6
А при чому тут стюардеса?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вангую, що проведуть тендера, на установку, паралельно аукціон негласний , які громади і підприємства більше дадуть за них грошви.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:16 Ответить
Це на наступний сезон. В цьому, вони вже великої ролі не зіграють. На запуск, підуть місяці
показать весь комментарий
29.01.2026 14:28 Ответить
такі апарати підключаються досить швидко,,,лакеям ахмета, це обладнання лишається поставити на його баланс, взяти з бюджету вартість і продовжувати оббирати українців на тарифах...
показать весь комментарий
29.01.2026 14:45 Ответить
Підключення газопоршневої установки (ГПУ) зазвичай займає від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від масштабу проєкту, наявності технічних умов та готовності інфраструктури. Швидкість залежить від отримання дозволів, проектування, будівельних робіт та підключення до газо- та електромереж.
Основні етапи та фактори швидкості підключення:

Технічні умови (ТУ): Отримання дозволу на підключення до газорозподільної системи є найдовшим етапом.Проектування та погодження: Створення проектної документації та її затвердження.Будівельно-монтажні роботи: Встановлення обладнання, прокладання мереж, облаштування фундаменту.Пусконалагоджувальні роботи: Тестування та введення в експлуатацію.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:33 Ответить
Швидкість залежить від отримання дозволів, проектування, будівельних робіт та підключення до газо- та електромереж.
Основні етапи та фактори швидкості підключення:

Технічні умови (ТУ): Отримання дозволу на підключення до газорозподільної системи є найдовшим етапом.Проектування та погодження: Створення проектної документації та її затвердження.Будівельно-монтажні роботи: Встановлення обладнання, прокладання мереж, облаштування фундаменту.Пусконалагоджувальні роботи: Тестування та введення в експлуатацію.- все це совкова куйня.яка на кожному етапі передбачає корупційний відкат.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:08 Ответить
обязательно ей своё бестолковое рыло надо всунуть
показать весь комментарий
29.01.2026 14:33 Ответить
Чим вихваляєшся "двушка московська", бариги зеленосракі?Допомогою європейців? де потрійні захисти енергооб'єктів? злодюги запроданські, прийде час ...
показать весь комментарий
29.01.2026 14:33 Ответить
А при чому тут стюардеса?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:39 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:50 Ответить
Незабаром деяке з цієї допомоги обладнання опиниться в елітних садових товариствах та в заможних ухилянтів.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:17 Ответить
До тебе вже їдуть, тікай з міста!
показать весь комментарий
29.01.2026 17:38 Ответить
 
 