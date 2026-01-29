Украина получила первую партию энергооборудования от Германии, - Свириденко
Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии, предоставленную в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, увеличенного до €120 млн.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, были доставлены две когенерационные установки, генераторы и другая критически необходимая техника.
"Это поможет обеспечить светом и теплом более 86 тысяч человек в Киеве, запитать жилые дома, больницы, детские сады и школы. Оборудование уже в работе.
Еще 41 когенерационная установка общей мощностью 40,8 МВт и 76 модульных котельных прибудут в Украину в ближайшее время. Это обеспечит светом и теплом миллионы людей по всей стране", - добавила премьер.
По словам Свириденко, также в пакет помощи войдут 300 солнечных станций, 375 батарейных накопителей для резервного электроснабжения, 15 мобильных гибридных генераторов, 10 пеллетных систем отопления, 45 единиц строительной техники для срочных ремонтных работ.
Премьер-министр напомнила, что этой зимой Германия предоставила 60 млн евро на гуманитарные нужды и внесла €167 млн в Фонд поддержки энергетики, который Украина получила в декабре.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции.
- Также ФРГ отправляет в Киев еще две мини-ТЭЦ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Основні етапи та фактори швидкості підключення:
Технічні умови (ТУ): Отримання дозволу на підключення до газорозподільної системи є найдовшим етапом.Проектування та погодження: Створення проектної документації та її затвердження.Будівельно-монтажні роботи: Встановлення обладнання, прокладання мереж, облаштування фундаменту.Пусконалагоджувальні роботи: Тестування та введення в експлуатацію.
Основні етапи та фактори швидкості підключення:
Технічні умови (ТУ): Отримання дозволу на підключення до газорозподільної системи є найдовшим етапом.Проектування та погодження: Створення проектної документації та її затвердження.Будівельно-монтажні роботи: Встановлення обладнання, прокладання мереж, облаштування фундаменту.Пусконалагоджувальні роботи: Тестування та введення в експлуатацію.- все це совкова куйня.яка на кожному етапі передбачає корупційний відкат.