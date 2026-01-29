Україна отримала першу партію енергообладнання від Німеччини, - Свириденко

Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини, що надали в рамках зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, було доставлено дві когенераційні установки, генератори та іншу критично необхідну техніку.

"Це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи. Обладнання вже в роботі.

Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом. Це забезпечення світлом та теплом мільйони людей по всій країні", - додала прем'єрка.

За словами Свириденко, також до пакета допомоги увійдуть 300 сонячних станцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення, 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.

Прем'єрка нагадала, що цієї зими Німеччина надала 60 млн євро на гуманітарні потреби та зробила €167 млн внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні.

обязательно ей своё бестолковое рыло надо всунуть
29.01.2026 14:33 Відповісти
Чим вихваляєшся "двушка московська", бариги зеленосракі?Допомогою європейців? де потрійні захисти енергооб'єктів? злодюги запроданські, прийде час ...
29.01.2026 14:33 Відповісти
А при чому тут стюардеса?
29.01.2026 14:39 Відповісти
Вангую, що проведуть тендера, на установку, паралельно аукціон негласний , які громади і підприємства більше дадуть за них грошви.
29.01.2026 14:16 Відповісти
Це на наступний сезон. В цьому, вони вже великої ролі не зіграють. На запуск, підуть місяці
29.01.2026 14:28 Відповісти
такі апарати підключаються досить швидко,,,лакеям ахмета, це обладнання лишається поставити на його баланс, взяти з бюджету вартість і продовжувати оббирати українців на тарифах...
29.01.2026 14:45 Відповісти
Підключення газопоршневої установки (ГПУ) зазвичай займає від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від масштабу проєкту, наявності технічних умов та готовності інфраструктури. Швидкість залежить від отримання дозволів, проектування, будівельних робіт та підключення до газо- та електромереж.
Основні етапи та фактори швидкості підключення:

Технічні умови (ТУ): Отримання дозволу на підключення до газорозподільної системи є найдовшим етапом.Проектування та погодження: Створення проектної документації та її затвердження.Будівельно-монтажні роботи: Встановлення обладнання, прокладання мереж, облаштування фундаменту.Пусконалагоджувальні роботи: Тестування та введення в експлуатацію.
29.01.2026 16:33 Відповісти
29.01.2026 17:08 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
29.01.2026 14:50 Відповісти
Незабаром деяке з цієї допомоги обладнання опиниться в елітних садових товариствах та в заможних ухилянтів.
29.01.2026 16:17 Відповісти
До тебе вже їдуть, тікай з міста!
29.01.2026 17:38 Відповісти
 
 