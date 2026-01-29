Україна отримала першу партію енергообладнання від Німеччини, - Свириденко
Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини, що надали в рамках зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було доставлено дві когенераційні установки, генератори та іншу критично необхідну техніку.
"Це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи. Обладнання вже в роботі.
Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом. Це забезпечення світлом та теплом мільйони людей по всій країні", - додала прем'єрка.
За словами Свириденко, також до пакета допомоги увійдуть 300 сонячних станцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення, 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.
Прем'єрка нагадала, що цієї зими Німеччина надала 60 млн євро на гуманітарні потреби та зробила €167 млн внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції.
- Також ФРН відправляє до Києва ще дві міні-ТЕЦ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Основні етапи та фактори швидкості підключення:
Технічні умови (ТУ): Отримання дозволу на підключення до газорозподільної системи є найдовшим етапом.Проектування та погодження: Створення проектної документації та її затвердження.Будівельно-монтажні роботи: Встановлення обладнання, прокладання мереж, облаштування фундаменту.Пусконалагоджувальні роботи: Тестування та введення в експлуатацію.
Основні етапи та фактори швидкості підключення:
Технічні умови (ТУ): Отримання дозволу на підключення до газорозподільної системи є найдовшим етапом.Проектування та погодження: Створення проектної документації та її затвердження.Будівельно-монтажні роботи: Встановлення обладнання, прокладання мереж, облаштування фундаменту.Пусконалагоджувальні роботи: Тестування та введення в експлуатацію.- все це совкова куйня.яка на кожному етапі передбачає корупційний відкат.