За останні 24 години РФ завдала 7 ударів дронами по об’єктах залізниці, - Свириденко

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільну логістику України. За останні 24 години ворог сім разів ударив дронами по об’єктах залізничної інфраструктури.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

РФ б’є по логістичних шляхах

Росія цілеспрямовано б’є по наших логістичних шляхах — це свідомий терор проти людей і цивільної логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці.

Атаковано залізницю на станції Синельникове

 Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове. Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає.

З міркувань безпеки Укрзалізниця змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям. Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА.

тепер до гундосиків додались гнидотні свиридосики
30.01.2026 19:55 Відповісти
Дефективні менеджери зеленського лише язиком вміють працювати.
30.01.2026 19:58 Відповісти
Тоже надо бить, вон Лиски или Миллерово вполне достать можно большинством беспилотников, это узловые станции , но прикрыты ППО слабо, а через них идёт всё движение на юг и Кавказ из центральной части страны где живёт большинство населения
30.01.2026 22:04 Відповісти
Кстати в Лисках летом успешно поразили нефтеперевалочную базу, так чего же и по ж.д. станции не ударить раз такое пошло. Раша больше зависит от ж.д. транспорта чем Украина
30.01.2026 22:21 Відповісти
Ну це ж не енергетика, по якій типу перемир'я, це транспорт....
30.01.2026 22:45 Відповісти
 
 