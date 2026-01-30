За останні 24 години РФ завдала 7 ударів дронами по об’єктах залізниці, - Свириденко

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільну логістику України. За останні 24 години ворог сім разів ударив дронами по об’єктах залізничної інфраструктури.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

РФ б’є по логістичних шляхах

Росія цілеспрямовано б’є по наших логістичних шляхах — це свідомий терор проти людей і цивільної логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці.

Атаковано залізницю на станції Синельникове

Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове. Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає.

З міркувань безпеки Укрзалізниця змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям. Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА.