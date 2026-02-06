Россиянин бежит по заснеженному полю навстречу украинскому дрону и своей смерти. ВИДЕО
Украинские дроны-камикадзе становятся последним, что видят российские захватчики перед смертью, причем иногда это происходит вплотную. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады зафиксировали финал очередного захватчика.
На видео видно, как оккупант, оказавшись на открытом заснеженном поле, во что бы то ни стало бежит прямо навстречу украинскому беспилотнику.
Финальный "спринт":
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Лобовая атака: Россиянин, очевидно, не видел атакующего дрона, который на большой скорости врезался прямо в "бегуна".
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Мастерство "Перуна": Пилоты 42-й ОМБр хладнокровно выдержали курс, обеспечив максимальную силу удара при встречном столкновении.
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Результат: После взрыва шансов на выживание у захватчика не осталось. Поле на Новопавловском направлении стало для него местом последнего "рекорда".
Встреча с украинским дроном "лоб в лоб" - это закономерный финал для каждого, кто пришел на нашу землю с оружием.
"На Новопавловском направлении операторы Перун 42-й ОМБр встретили кацапского бегуна. Он бежал навстречу дрону, произошло лобовое столкновение. Дрон в него врезался, и он сдох", - комментируют кадры украинские воины.
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