Россиянин бежит по заснеженному полю навстречу украинскому дрону и своей смерти. ВИДЕО

Украинские дроны-камикадзе становятся последним, что видят российские захватчики перед смертью, причем иногда это происходит вплотную. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады зафиксировали финал очередного захватчика.

На видео видно, как оккупант, оказавшись на открытом заснеженном поле, во что бы то ни стало бежит прямо навстречу украинскому беспилотнику.

Финальный "спринт":

Лобовая атака: Россиянин, очевидно, не видел атакующего дрона, который на большой скорости врезался прямо в "бегуна".

Мастерство "Перуна": Пилоты 42-й ОМБр хладнокровно выдержали курс, обеспечив максимальную силу удара при встречном столкновении.

Результат: После взрыва шансов на выживание у захватчика не осталось. Поле на Новопавловском направлении стало для него местом последнего "рекорда".

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Встреча с украинским дроном "лоб в лоб" - это закономерный финал для каждого, кто пришел на нашу землю с оружием.

"На Новопавловском направлении операторы Перун 42-й ОМБр встретили кацапского бегуна. Он бежал навстречу дрону, произошло лобовое столкновение. Дрон в него врезался, и он сдох", - комментируют кадры украинские воины.

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