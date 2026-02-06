Росіянин чимдуж біжить засніженим полем назустріч українському дрону і своїй смерті. ВIДЕО

Українські дрони-камікадзе стають останнім, що бачать російські загарбники перед смертю, причому іноді це стається впритул. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори підрозділу "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади зафіксували фінал чергового загарбника.

На відео видно, як окупант, опинившись на відкритому засніженому полі, чимдуж біжить прямо назустріч українському безпілотнику.

Фінальний "спринт":

Лобова атака: Росіянин, очевидно, не бачив атакуючого дрона, який на великій швидкості врізався прямо в "бігуна".

Майстерність "Перуна": Пілоти 42-ї ОМБр холоднокровно витримали курс, забезпечивши максимальну силу удару під час зустрічного зіткнення.

Результат: Після вибуху шансів на виживання у загарбника не залишилося. Поле на Новопавлівському напрямку стало для нього місцем останнього "рекорду".

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Зустріч із українським дроном "лоб у лоб" - це закономірний фінал для кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю.

"На Новопавлівському напрямку оператори Перун 42-ї ОМБр зустріли кацапського бігуна. Він біг назустріч дрону, було лобове зіткнення. Дрон у нього врізався, і він здох", - коментують кадри українські воїни.

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