Операторы "Signum" уничтожили 8 вражеских беспилотников - три "Орлана", три "Supercam", "Zala" и "Ланцет". ВИДЕО

Украинские защитники продолжают "ослеплять" врага, массово уничтожая его разведывательную и ударную авиацию. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились впечатляющие кадры работы бойцов подразделения Signum, которые за короткое время сбили сразу восемь российских БПЛА.

На видео зафиксирована серия точных перехватов, которые лишили оккупантов возможности вести разведку и корректировать огонь на одном из участков фронта.

Массовый "птицепад":

Орланы и Supercam: Наибольшие потери понесла разведывательная сеть РФ - воины "обрезали крылья" трем "Орланам" и трем "Supercam", которые являются основными "глазами" вражеской артиллерии.

Zala и Ланцет: Кроме разведчиков, под огонь попала камеральная Zala и опасный ударный дрон-камикадзе "Ланцет", который готовился к атаке.

Результат: Благодаря мастерству зенитчиков и операторов БПЛА-перехватчиков, небо над позициями ВСУ стало значительно чище, а враг потерял дорогостоящую технику.

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Уничтожение беспилотников существенно подрывает способность оккупационных войск проводить наступательные действия и обстрелы.

"Красиво. Еще 8 вражеских беспилотников очень красиво сбили воины Signum! Обрезали крылья 3 Орланам, 3 Supercam, Zala и Ланцету. Продолжаем чистить небо", - комментируют свою работу защитники.

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