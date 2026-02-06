Оператори "Signum" знищили 8 ворожих безпілотників - три "Орлани", три "Supercam", "Zala" та "Ланцет". ВIДЕО

Українські захисники продовжують "осліплювати" ворога, масово знищуючи його розвідувальну та ударну авіацію. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися вражаючі кадри роботи бійців підрозділу Signum, які протягом короткого часу приземлили одразу вісім російських БпЛА.

На відео зафіксовано серію влучних перехоплень, які позбавили окупантів можливості вести розвідку та коригувати вогонь на одній із ділянок фронту.

Масовий "птахопад":

Орлани та Supercam: Найбільших втрат зазнала розвідувальна мережа РФ - воїни "обрізали крила" трьом "Орланам" та трьом "Supercam", які є основними "очима" ворожої артилерії.

Zala та Ланцет: Окрім розвідників, під вогонь потрапила камеральна Zala та небезпечний ударний дрон-камікадзе "Ланцет", який готувався до атаки.

Результат: Завдяки майстерності зенітників та операторів БпЛА-перехоплювачів, небо над позиціями ЗСУ стало значно чистішим, а ворог втратив дороговартісну техніку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Знищення безпілотників суттєво підриває спроможності окупаційних військ до проведення наступальних дій та обстрілів.

"Красиве. Ще 8 ворожих безпілотників дуже гарно збили воїни Signum! Обрізали крила 3 Орланам, 3 Supercam, Zala та Ланцету. Продовжуємо чистити небо", - коментують свою роботу захисників.

Також дивіться: "Дикі Шершні" продемонстрували бойову роботу проти реактивних БпЛА. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС завдали удару по території Донецького аеропорту, де окупанти складували "Шахеди". ВIДЕО