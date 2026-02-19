Пилоты подразделения Signum разгромили скрытые позиции и склады БК оккупантов. ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов продолжают системно выжигать вражеские резервы и логистику в лесополосах Донецкой области. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередную серию филигранных попаданий продемонстрировали пилоты подразделения Signum на Лиманском направлении.

Благодаря мастерству аэроразведки, враг не только понес потери в живой силе, но и остался без средств для существования и ведения боя.

Результаты работы подразделения Signum:

  • Ликвидация живой силы: Пилоты обнаружили и "обнулили" российских захватчиков, которые пытались скрываться в густых лесополосах Лиманщины.

  • Уничтожение инфраструктуры: С помощью точных сбросов и FPV-дронов были сожжены тщательно замаскированные укрытия и блиндажи московитов.

  • Логистический коллапс: Точными ударами оккупантов оставили без провизии и боекомплекта. Уничтожение полевых складов БК сопровождалось зрелищной детонацией.

  • Срыв планов врага: Регулярная работа подразделения делает невозможным усиление позиций РФ и ротацию личного состава в зоне ответственности батальона.

19.02.2026 13:40 Ответить
Дивлюся - у деяких кацапів завчасно "весняна линька" почалася - біле знімать почали... А морози ж обіцяють до кінця місяця. Снігу вдосталь, і ще підсипає - тому буде він лежать десь до середини березня...
19.02.2026 13:58 Ответить
Гумусний шар теренів, отримав добриво і тварини обезпечені, на певний час харчами з московії!! ПегіГріпал!?!? Рекламна пауза!!
19.02.2026 14:34 Ответить
Жареная кацапсятина
19.02.2026 23:57 Ответить
 
 