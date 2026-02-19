Пилоты подразделения Signum разгромили скрытые позиции и склады БК оккупантов. ВИДЕО
Украинские операторы ударных дронов продолжают системно выжигать вражеские резервы и логистику в лесополосах Донецкой области. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередную серию филигранных попаданий продемонстрировали пилоты подразделения Signum на Лиманском направлении.
Благодаря мастерству аэроразведки, враг не только понес потери в живой силе, но и остался без средств для существования и ведения боя.
Результаты работы подразделения Signum:
Ликвидация живой силы: Пилоты обнаружили и "обнулили" российских захватчиков, которые пытались скрываться в густых лесополосах Лиманщины.
Уничтожение инфраструктуры: С помощью точных сбросов и FPV-дронов были сожжены тщательно замаскированные укрытия и блиндажи московитов.
Логистический коллапс: Точными ударами оккупантов оставили без провизии и боекомплекта. Уничтожение полевых складов БК сопровождалось зрелищной детонацией.
Срыв планов врага: Регулярная работа подразделения делает невозможным усиление позиций РФ и ротацию личного состава в зоне ответственности батальона.
