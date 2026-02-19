УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11599 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
3 937 4

Пілоти підрозділу Signum розгромили приховані позиції та склади БК окупантів. ВIДЕО

Українські оператори ударних дронів продовжують системно випалювати ворожі резерви та логістику в лісосмугах Донеччини. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергову серію філігранних влучань продемонстрували пілоти підрозділу Signum на Лиманському напрямку.

Завдяки майстерності аеророзвідки, ворог не лише зазнав втрат у живій силі, а й залишився без засобів для існування та ведення бою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати роботи підрозділу Signum:

  • Ліквідація живої сили: Пілоти виявили та "обнулили" російських загарбників, які намагалися переховуватися в густих лісосмугах Лиманщини.

  • Знищення інфраструктури: За допомогою точних скидів та FPV-дронів було спалено ретельно замасковані укриття та бліндажі московитів.

  • Логістичний колапс: Влучними ударами окупантів залишили без провізії та боєкомплекту. Знищення польових складів БК супроводжувалося видовищною детонацією.

  • Зрив планів ворога: Регулярна робота підрозділу унеможливлює посилення позицій РФ та ротацію особового складу в зоні відповідальності батальйону.

Також дивіться: Оператори "Signum" знищили 8 ворожих безпілотників - три "Орлани", три "Supercam", "Zala" та "Ланцет". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21149) знищення (10243) Донецька область (11246) дрони (8293)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.02.2026 13:40 Відповісти
Дивлюся - у деяких кацапів завчасно "весняна линька" почалася - біле знімать почали... А морози ж обіцяють до кінця місяця. Снігу вдосталь, і ще підсипає - тому буде він лежать десь до середини березня...
показати весь коментар
19.02.2026 13:58 Відповісти
Гумусний шар теренів, отримав добриво і тварини обезпечені, на певний час харчами з московії!! ПегіГріпал!?!? Рекламна пауза!!
показати весь коментар
19.02.2026 14:34 Відповісти
Жареная кацапсятина
показати весь коментар
19.02.2026 23:57 Відповісти
 
 