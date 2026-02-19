Пілоти підрозділу Signum розгромили приховані позиції та склади БК окупантів. ВIДЕО
Українські оператори ударних дронів продовжують системно випалювати ворожі резерви та логістику в лісосмугах Донеччини. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергову серію філігранних влучань продемонстрували пілоти підрозділу Signum на Лиманському напрямку.
Завдяки майстерності аеророзвідки, ворог не лише зазнав втрат у живій силі, а й залишився без засобів для існування та ведення бою.
Результати роботи підрозділу Signum:
Ліквідація живої сили: Пілоти виявили та "обнулили" російських загарбників, які намагалися переховуватися в густих лісосмугах Лиманщини.
Знищення інфраструктури: За допомогою точних скидів та FPV-дронів було спалено ретельно замасковані укриття та бліндажі московитів.
Логістичний колапс: Влучними ударами окупантів залишили без провізії та боєкомплекту. Знищення польових складів БК супроводжувалося видовищною детонацією.
Зрив планів ворога: Регулярна робота підрозділу унеможливлює посилення позицій РФ та ротацію особового складу в зоні відповідальності батальйону.
