Минус танк, ББМ и два квадроцикла с десантом: уничтожение бронегруппы врага на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО
Силы обороны Украины успешно остановили попытку прорыва российских оккупационных войск на Запорожском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря оперативному взаимодействию нескольких подразделений была полностью уничтожена техника и личный состав бронегруппы противника, двигавшейся по маршруту Малиновка-Зеленый Гай-Гуляйполе.
Ход операции
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Обнаружение: Первоначальное обнаружение вражеской колонны, в состав которой входили танк, боевая бронированная машина (ББМ) и два квадроцикла с десантом, осуществили операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных комплексов "Птахи Мадяра".
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Координация сил: После предоставления целевказаний к поражению врага присоединились пилоты и ударные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, 5-й отдельной штурмовой бригады и других формирований Сил обороны.
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Результат боя: В ходе комбинированных ударов бронетехника врага была сожжена. Остатки десанта, пытаясь избежать поражения, попытались укрыться в жилой застройке, однако были обнаружены и ликвидированы.
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