Силы обороны Украины успешно остановили попытку прорыва российских оккупационных войск на Запорожском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря оперативному взаимодействию нескольких подразделений была полностью уничтожена техника и личный состав бронегруппы противника, двигавшейся по маршруту Малиновка-Зеленый Гай-Гуляйполе.

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Обнаружение: Первоначальное обнаружение вражеской колонны, в состав которой входили танк, боевая бронированная машина (ББМ) и два квадроцикла с десантом, осуществили операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных комплексов "Птахи Мадяра".

Координация сил: После предоставления целевказаний к поражению врага присоединились пилоты и ударные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, 5-й отдельной штурмовой бригады и других формирований Сил обороны.