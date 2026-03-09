Мінус танк, ББМ і два квадроцикли з десантом: знищення бронегрупи ворога на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО
Сили оборони України успішно зупинили спробу прориву російських окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки оперативній взаємодії кількох підрозділів було повністю знищено техніку та особовий склад бронегрупи противника, що рухалася за маршрутом Малинівка-Зелений Гай-Гуляйполе.
Хід операції
-
Виявлення: Початкове виявлення ворожої колони, до складу якої входили танк, бойова броньована машина (ББМ) та два квадроцикли з десантом, здійснили оператори 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних комплексів "Птахи Мадяра".
-
Координація сил: Після надання цілевказань до ураження ворога долучилися пілоти та ударні підрозділи 225-го окремого штурмового полку, 5-ї окремої штурмової бригади та інших формувань Сил оборони.
-
Результат бою: У ході комбінованих ударів бронетехніку ворога було спалено. Залишки десанту, намагаючись уникнути ураження, спробували сховатися в житловій забудові, проте були виявлені та ліквідовані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль