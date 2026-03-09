УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини Відео Бої на Гуляйпільському напрямку
3 432 2

Мінус танк, ББМ і два квадроцикли з десантом: знищення бронегрупи ворога на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Сили оборони України успішно зупинили спробу прориву російських окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки оперативній взаємодії кількох підрозділів було повністю знищено техніку та особовий склад бронегрупи противника, що рухалася за маршрутом Малинівка-Зелений Гай-Гуляйполе.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хід операції

  • Виявлення: Початкове виявлення ворожої колони, до складу якої входили танк, бойова броньована машина (ББМ) та два квадроцикли з десантом, здійснили оператори 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних комплексів "Птахи Мадяра".

  • Координація сил: Після надання цілевказань до ураження ворога долучилися пілоти та ударні підрозділи 225-го окремого штурмового полку, 5-ї окремої штурмової бригади та інших формувань Сил оборони.

  • Результат бою: У ході комбінованих ударів бронетехніку ворога було спалено. Залишки десанту, намагаючись уникнути ураження, спробували сховатися в житловій забудові, проте були виявлені та ліквідовані.

Також дивіться: Знищення ТОС-1А "Солнцепек" під час залпу та удар по штурмовиках: робота підрозділу "Фенікс" на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

штурм (368) 5 ОШБр (180) 225-й окремий штурмовий полк (60) 414 Птахи Мадяра (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після надання цілевказань до ураження долучилися всі вільні пілоти, хто на той момент не спав - і пілоти декількох підрозділів 225-го окремого штурмового полку, і пілоти 5-ї окремої штурмової бригади, і пілоти інших формувань, які могли дотягнутись своїми дронами... Коротше кажучі, на одного кацапа було вісім дронів. Можливо десять.
показати весь коментар
09.03.2026 14:53 Відповісти
 
 