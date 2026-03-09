Мінус танк, ББМ і два квадроцикли з десантом: знищення бронегрупи ворога на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Сили оборони України успішно зупинили спробу прориву російських окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки оперативній взаємодії кількох підрозділів було повністю знищено техніку та особовий склад бронегрупи противника, що рухалася за маршрутом Малинівка-Зелений Гай-Гуляйполе.

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Виявлення: Початкове виявлення ворожої колони, до складу якої входили танк, бойова броньована машина (ББМ) та два квадроцикли з десантом, здійснили оператори 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних комплексів "Птахи Мадяра".

Координація сил: Після надання цілевказань до ураження ворога долучилися пілоти та ударні підрозділи 225-го окремого штурмового полку, 5-ї окремої штурмової бригади та інших формувань Сил оборони.