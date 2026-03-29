Россия запустила по Украине более 3000 дронов, более 1450 КАБов и 40 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных дронов, управляемых авиабомб и ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атакуют россияне

Так, по данным президента, только за эту неделю Россия применила против украинских городов и громад:

более 3000 ударных дронов, и значительная часть из них – "шахеды",

более 1450 управляемых авиационных бомб,

40 ракет различных типов.

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"Россияне не сбавляют обороты войны против нашего государства и народа и при этом еще и откровенно вкладываются в затягивание другой войны, которая приводит к глобальной дестабилизации", - подчеркнул Зеленский.

Нужны совместные усилия

Президент отметил, что по Украине бьют фактически такие же ударные дроны, как и по странам Ближнего Востока и региона Персидского залива. Против Украины баллистика применяется так же цинично, как и против партнеров.

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"Дестабилизация мировых рынков и блокирование морских путей не оставили без последствий ни одну страну. Мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности.



И важно, чтобы мир не терял времени и возможностей. Нужны четкие, решительные и скоординированные усилия, чтобы обеспечить реальную защиту жизни и остановить войны. Нужно строить совместные и современные системы защиты, проверенные войной. Развивать совместное производство современного и эффективного оружия. Объединять возможности, чтобы и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в других частях мира можно было жить в мире. Спасибо всем, кто помогает нам защищать жизнь!" - добавил Зеленский.

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