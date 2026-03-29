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Новости Видео Обстрелы Украины
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Россия запустила по Украине более 3000 дронов, более 1450 КАБов и 40 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных дронов, управляемых авиабомб и ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атакуют россияне

Так, по данным президента, только за эту неделю Россия применила против украинских городов и громад:

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ увеличила использование баллистики для ударов по инфраструктуре Украины, - Зеленский

"Россияне не сбавляют обороты войны против нашего государства и народа и при этом еще и откровенно вкладываются в затягивание другой войны, которая приводит к глобальной дестабилизации", - подчеркнул Зеленский.

Нужны совместные усилия

Президент отметил, что по Украине бьют фактически такие же ударные дроны, как и по странам Ближнего Востока и региона Персидского залива. Против Украины баллистика применяется так же цинично, как и против партнеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет, - Зеленский. ВИДЕО

"Дестабилизация мировых рынков и блокирование морских путей не оставили без последствий ни одну страну. Мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности.

И важно, чтобы мир не терял времени и возможностей. Нужны четкие, решительные и скоординированные усилия, чтобы обеспечить реальную защиту жизни и остановить войны. Нужно строить совместные и современные системы защиты, проверенные войной. Развивать совместное производство современного и эффективного оружия. Объединять возможности, чтобы и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в других частях мира можно было жить в мире. Спасибо всем, кто помогает нам защищать жизнь!" - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24749) ракеты (4035) дроны (7553) КАБ (566)
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Топ комментарии
+9
Фігня, лідєр же казав що в нас по 1000 в день перехоплювачів випускають. Тобто по 2 на шахед + мобільні групи і інші засоби. Муха не пролетить 🥴
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29.03.2026 11:36 Ответить
+8
І одночасно з цим випущені потужні психологічні бомби від ішака у гівномарафоні.
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29.03.2026 12:04 Ответить
+7
О, статистик прокинувся)))) і як спалося??? Як що шо - нам погано. Дрони, ракети й тривоги рахували.
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29.03.2026 11:40 Ответить

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