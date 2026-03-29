РФ випустила по Україні понад 3000 дронів, більш ніж 1450 КАБів та 40 ракет за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами, керованими авіабомбами та ракетами.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакують росіяни
Так, за даними президента, лише за цей тиждень Росія застосувала проти українських міст і громад:
- понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них – "Шахеди",
- більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб,
- 40 ракет різних типів.
"Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації", - наголосив Зеленський.
Потрібні спільні зусилля
Президент зауважив, що по Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону Перської затоки. Проти України балістика застосовується так само цинічно, як і проти партнерів.
"Дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у гарантування безпеки.
І важливо, щоб світ не втрачав часу та можливостей. Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни. Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі. Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя!" - додав Зеленський.
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