РФ випустила по Україні понад 3000 дронів, більш ніж 1450 КАБів та 40 ракет за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами, керованими авіабомбами та ракетами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чим атакують росіяни

Так, за даними президента, лише за цей тиждень Росія застосувала проти українських міст і громад:

понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них – "Шахеди",

більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб,

40 ракет різних типів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ збільшила використання балістики для ударів по інфраструктурі України, - Зеленський

"Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації", - наголосив Зеленський.

Потрібні спільні зусилля

Президент зауважив, що по Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону Перської затоки. Проти України балістика застосовується так само цинічно, як і проти партнерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років, - Зеленський. ВIДЕО

"Дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у гарантування безпеки.



І важливо, щоб світ не втрачав часу та можливостей. Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни. Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі. Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя!" - додав Зеленський.

Також дивіться: Україна та ОАЕ домовились про співробітництво у сфері безпеки й оборони, фіналізуємо деталі, - Зеленський. ВIДЕО