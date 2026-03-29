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Новини Відео Обстріли України
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РФ випустила по Україні понад 3000 дронів, більш ніж 1450 КАБів та 40 ракет за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами, керованими авіабомбами та ракетами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакують росіяни

Так, за даними президента, лише за цей тиждень Росія застосувала проти українських міст і громад:

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ збільшила використання балістики для ударів по інфраструктурі України, - Зеленський

"Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації", - наголосив Зеленський.

Потрібні спільні зусилля

Президент зауважив, що по Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону  Перської затоки. Проти України балістика застосовується так само цинічно, як і проти партнерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років, - Зеленський. ВIДЕО

"Дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у гарантування безпеки.

І важливо, щоб світ не втрачав часу та можливостей. Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни. Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі. Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя!" - додав Зеленський.

Також дивіться: Україна та ОАЕ домовились про співробітництво у сфері безпеки й оборони, фіналізуємо деталі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) ракети (4492) дрони (8641) КАБ (570)
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Топ коментарі
+9
Фігня, лідєр же казав що в нас по 1000 в день перехоплювачів випускають. Тобто по 2 на шахед + мобільні групи і інші засоби. Муха не пролетить 🥴
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29.03.2026 11:36 Відповісти
+8
І одночасно з цим випущені потужні психологічні бомби від ішака у гівномарафоні.
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29.03.2026 12:04 Відповісти
+7
О, статистик прокинувся)))) і як спалося??? Як що шо - нам погано. Дрони, ракети й тривоги рахували.
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29.03.2026 11:40 Відповісти

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