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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Оккупант снял момент попадания дрона в российскую машину: "Нога, бл#дь! Я тоже "триста"!". ВИДЕО

В сети появилось редкое видео, демонстрирующее процесс изоляции района боевых действий силами украинских операторов БПЛА. Особенность кадров заключается в том, что они сняты на экшн-камеру одного из российских военных. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На опубликованной записи запечатлено, как вражеская группа пытается переместиться, однако попадает в зону плотного контроля украинских беспилотников. В результате атак транспортное средство оккупантов получило критические повреждения и загорелось. По меньшей мере, двое российских военных получили ранения различной степени тяжести.

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Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 304 490 человек (+940 за сутки), 11 841 танк, 39 497 артиллерийских систем, 24 360 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (23302) уничтожение (10215) дроны (7588)
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Топ комментарии
+20
потвори ...
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07.04.2026 10:38 Ответить
+12
Пітори кацапські кончені.!
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07.04.2026 10:51 Ответить
+12
****** кацапське чурбаньйо.
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07.04.2026 11:02 Ответить

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