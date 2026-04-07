Оккупант снял момент попадания дрона в российскую машину: "Нога, бл#дь! Я тоже "триста"!". ВИДЕО
В сети появилось редкое видео, демонстрирующее процесс изоляции района боевых действий силами украинских операторов БПЛА. Особенность кадров заключается в том, что они сняты на экшн-камеру одного из российских военных. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На опубликованной записи запечатлено, как вражеская группа пытается переместиться, однако попадает в зону плотного контроля украинских беспилотников. В результате атак транспортное средство оккупантов получило критические повреждения и загорелось. По меньшей мере, двое российских военных получили ранения различной степени тяжести.
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