Оккупант снял момент попадания дрона в российскую машину: "Нога, бл#дь! Я тоже "триста"!". ВИДЕО

В сети появилось редкое видео, демонстрирующее процесс изоляции района боевых действий силами украинских операторов БПЛА. Особенность кадров заключается в том, что они сняты на экшн-камеру одного из российских военных. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На опубликованной записи запечатлено, как вражеская группа пытается переместиться, однако попадает в зону плотного контроля украинских беспилотников. В результате атак транспортное средство оккупантов получило критические повреждения и загорелось. По меньшей мере, двое российских военных получили ранения различной степени тяжести.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 304 490 человек (+940 за сутки), 11 841 танк, 39 497 артиллерийских систем, 24 360 ББМ. ИНФОГРАФИКА