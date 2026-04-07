Окупант зафільмував момент влучання дрона у російську автівку: "Нога, бл#дь! Я тоже "триста"!". ВIДЕО
У мережі з'явилося рідкісне відео, яке демонструє процес ізоляції району бойових дій силами українських операторів БпЛА. Особливість кадрів полягає в тому, що вони зняті на екшн-камеру одного з російських військових. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На опублікованому записі зафіксовано, як ворожа група намагається здійснити переміщення, проте потрапляє у зону щільного контролю українських безпілотників. Внаслідок атак транспортний засіб окупантів зазнав критичних ушкоджень і загорівся. Щонайменше двоє російських військових дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+20 Luiza
показати весь коментар07.04.2026 10:38 Відповісти Посилання
+12 Lax Klyaks
показати весь коментар07.04.2026 10:51 Відповісти Посилання
+12 MD_DB
показати весь коментар07.04.2026 11:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль