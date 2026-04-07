Окупант зафільмував момент влучання дрона у російську автівку: "Нога, бл#дь! Я тоже "триста"!". ВIДЕО

У мережі з'явилося рідкісне відео, яке демонструє процес ізоляції району бойових дій силами українських операторів БпЛА. Особливість кадрів полягає в тому, що вони зняті на екшн-камеру одного з російських військових. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованому записі зафіксовано, як ворожа група намагається здійснити переміщення, проте потрапляє у зону щільного контролю українських безпілотників. Внаслідок атак транспортний засіб окупантів зазнав критичних ушкоджень і загорівся. Щонайменше двоє російських військових дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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