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Новини Відео Знищення російської техніки
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Окупант зафільмував момент влучання дрона у російську автівку: "Нога, бл#дь! Я тоже "триста"!". ВIДЕО

У мережі з'явилося рідкісне відео, яке демонструє процес ізоляції району бойових дій силами українських операторів БпЛА. Особливість кадрів полягає в тому, що вони зняті на екшн-камеру одного з російських військових. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованому записі зафіксовано, як ворожа група намагається здійснити переміщення, проте потрапляє у зону щільного контролю українських безпілотників. Внаслідок атак транспортний засіб окупантів зазнав критичних ушкоджень і загорівся. Щонайменше двоє російських військових дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Також дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 304 490 осіб (+940 за добу), 11 841 танк, 39 497 артсистем, 24 360 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (21521) знищення (10540) дрони (8692)
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Топ коментарі
+20
потвори ...
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07.04.2026 10:38 Відповісти
+12
Пітори кацапські кончені.!
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07.04.2026 10:51 Відповісти
+12
****** кацапське чурбаньйо.
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07.04.2026 11:02 Відповісти

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