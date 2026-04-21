В 25-й бригаде ДШВ масштабируют подразделения дронов-перехватчиков для усиления ПВО неба. ВИДЕО
В 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде ДШВ расширяют подразделения дронов-перехватчиков, которые используются для усиления противовоздушной обороны и прикрытия неба в зоне ответственности.
Об этом заявили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, сообщает Цензор.НЕТ
В подразделении уже сформированы экипажи перехватчиков, которые действуют в определенных зонах ответственности и работают в режиме постоянного дежурства для обнаружения и уничтожения воздушных целей противника.
В бригаде продемонстрировали работу экипажей 3-го парашютно-десантного батальона, которые, по их данным, сбивают более 90 воздушных целей в месяц и до 11 вражеских беспилотников в сутки.
Среди пораженных целей называют российские дроны "Молния" и "Ланцет", а также новый тактический БПЛА "Князь Вещий Олег", который, по данным военных, обладает повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и способен работать без спутниковой навигации.
Отдельно в бригаде отмечают использование перехватчика "Генерал Черешня", который уже показал эффективность в боевых условиях.
Переход к системному уровню ПВО
В подразделении подчеркивают, что ключевой задачей являются не единичные результаты, а масштабирование модели, которая позволяет выстраивать более устойчивую и многоуровневую систему противовоздушной обороны.
"Главное – не отдельные результаты, а масштабирование подхода", – отмечают в бригаде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль